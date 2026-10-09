Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

Uşak / Hüseyin Demir / Yeniçağ

Uşak Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince Uşak genelinde gerçekleştirilen operasyonlar ve saha çalışmaları neticesinde;

0-5 yıl hapis cezası ile aranan 32 şahıs, 5-10 yıl hapis cezası ile aranan 9 şahıs, 10 yıl ve üzeri aranan 13 şahıs olmak üzere toplam (54) aranan şahıs yakalanıp, işlemlerinin sonucu cezaevine teslim edildi.

Ayrıca Uşak'ta “Kaçakçılıkla Mücadele” suçu kapsamında yapılan saha çalışmalarında il merkezimizde (1) iş yeri ile (1) ikamette adli mercilerden alınan arama kararına istinaden yapılan aramalarda toplam;

(1) adet ruhsatsız 7,65 mm çaplı tabanca, (8) adet 7,65 mm çaplı fişek, (15) adet geciktirici sprey ve mendil, (46) adet cinsel takviye edici şeker ve çikolata, (28) adet cinsel takviye edici içecek, (15) paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirilmiştir.

Bahse konu operasyon kapsamında yakalanan 2 şüpheli şahıs hakkında “5607 SKM-6136 ve TCK 187” suçları kapsamında adli işlem tesis edilmiştir.

Uşak Emniyet Müdürlüğü, “Halkın sağlığını hiçe sayarak sahte, hileli ve taklit ürünleri piyasaya sürerek haksız kazanç eden suç oluşumları ile mücadele kararlılıkla devam edecektir.” dedi.