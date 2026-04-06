Uşak Belediyesi Belediye Başkanvekilini seçti. CHP'li Hatice Özkan 18 oyla başkanvekili seçildi. AKP'nin adayı Şemsettin Karabulut 9 oyda kaldı.
Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın görevden uzaklaştırılması nedeniyle Belediye Meclisi'nde başkanvekili seçimi yapıldı.
Mecliste yapılan seçim sonucu CHP'nin adayı Hatice Terekeci, Uşak Belediye Başkanvekili olarak seçildi.
Böylece belediye yönetimi CHP'de kaldı.
Uşak Belediye Meclisi'nde 20 CHP'li, 9 AKP'li, 2 İYİ Partili 1 de MHP'li üye bulunuyor.
NE OLMUŞTU?
Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım 27 Mart günü 12 kişiyle birlikte gözaltına alınmıştı. Otel odasında sızdırılan görüntüleriyle gündeme gelen Yalım hakkında rüşvet aldığı iddiası gündeme gelmişti. Gözaltına alınan Yalım, 30 Mart'ta tutuklanmıştı.
CHP Sözcüsü Zeynel Emre gözaltına alınıp tutuklamaya sevk edilen Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın otel odasında çekilen söz konusu görüntüler nedeniyle parti üyeliğinin askıya alındığını açıklamıştı.