Uşak Belediyesi soruşturmasında aralarında Uşak Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in de yer aldığı 13 kişinin dışında dün 4 isim daha gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınan ve bugün adliyeye sevk edilen Serpil Keskin, Ulaş Küçükakın, Deniz Aydın ve Ebru Yurtuluğ isimli 4 kişi, adli kontrol ilse serbest bırakıldı.

Savcılık Derya Yurtuluğ hakkında tutuklanma talep ederken hakimlik adli kontrol ile serbest kalmasına karar verdi.

BELEDİYE BAŞKANI ÖZKAN YALIM TUTUKLANMIŞTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'rüşvet' soruşturması kapsamında aralarında Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın da bulunduğu 13 kişi gözaltına alınmıştı.

İstanbul'a getirilen ve dün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayına sevk edilen 13 kişiden aralarında Özkan Yalım'ın da bulunduğu 9 kişi, nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

4 KİŞİ DAHA GÖZALTINA ALINMIŞTI

Soruşturma kapsamında 4 kişi hakkında daha gözaltı kararı verildiği öğrenildi. Haklarında gözaltı kararı verilen Serpil Keskin, Ulaş Küçükakın, Deniz Aydın ve Ebru Yurtuluğ da bugün adliyeye sevk edildi.

