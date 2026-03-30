İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Uşak Belediye Başkanı Yalım hakkında "kişi ve firmalardan rüşvet aldığı" iddiasıyla yürütülen soruşturma doğrultusunda düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından 13 kişi, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.
Öte yandan soruşturma kapsamında 4 kişinin daha Uşak'ta gözaltına alındığı, işlemleri için İstanbul'a getirileceği öğrenildi.