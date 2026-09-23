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Kaynak: Haber Merkezi

Uşak / Hüseyin Demir-Murat Sarıgöz / Yeniçağ



Banaz İlçe Emniyet Müdürlüğü, ilçedeki tüm okullarda öğrencilerin güvenliği ve ailelerin huzuru için adeta kuş uçurtmuyor.

Geçtiğimiz dönemin ikinci yarısından itibaren kesintisiz şekilde sürdürülen sıkı güvenlik tedbirleri, yeni eğitim-öğretim döneminde de artarak devam ediyor.

Son dönemde farklı şehirlerde yaşanan ve tüm ülkeyi derinden üzen bazı münferit olayların ardından gözler okul çevrelerindeki güvenlik önlemlerine çevrildi.

Banaz Kaymakamlığı koordinesinde hareket eden Banaz İlçe Emniyet Müdürlüğü, velilerin içini ferahlatacak, art niyetli kişilere ise göz açtırmayacak çok güçlü bir güvenlik kalkanını devreye soktu.

İlçe genelindeki tüm okullarda öğrencilerin huzurla ders başı yapabilmesi için emniyet güçleri adeta seferber olmuş durumda.

Banaz Emniyeti’ne bağlı 4 tam donanımlı ekip ve en az 15 uzman personel, ilçede bulunan bütün okullarda her gün mesai yapıyor.

Ekipler; Sabah giriş saatlerinde, öğlen arasında, akşamüzeri çıkış saatlerinde okul önleri ve çevresini abluka altına alıyor.

Okul çevrelerinde şüpheli görülen şahıslar, okula ait olmayan araçlar ve genel huzuru bozabilecek her türlü unsur titizlikle inceleniyor.

Ekipler, uygunsuz gördükleri en ufak duruma bile anında ve tavizsiz şekilde müdahale ederek olası riskleri daha doğmadan engelliyor.

İlçe Emniyet Müdürü Savaş Sağtaş:

"EVLATLARIMIZ BİZE EMANET, HUZURU BOZAN BEDELİNİ ÖDER"

Banaz İlçe Emniyet Müdürü Savaş Sağtaş, yürütülen kararlı çalışmalarla ilgili hem ailelerin yüreğine su serpecek hem de suç odaklarına net bir mesaj verecek önemli açıklamalarda bulundu.

Müdür Sağtaş, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Banaz’da eğitim gören her bir evladımız, bizlerin de birer evladıdır ve bizlere emanettir.

Anne ve babalarımızın içi tamamen ferah olsun; çocuklarımızın güvenli bir iklimde, sadece derslerine odaklanarak eğitim alması için ekiplerimizle günün 24 saati sahadayız.

Okullarımızın çevresini tamamen güvenli hale getirdik ve bu denetimlerimizden asla taviz vermeyeceğiz."

"SUÇ POTANSİYELİ OLANLARA SIFIR TOLERANS!"

Geleceğimizin teminatı olan çocukların huzurunu kaçırmaya yeltenecek kişilere karşı tavırlarının çok sert olacağını vurgulayan Sağtaş, uyarılarını şu sözlerle sürdürdü:

"Okul çevrelerini kendi çıkarları ya da kötü niyetleri için mesken tutabileceğini sanan, yavrularımızın huzurunu kaçırma potansiyeli taşıyan hiçbir zararlı odağa, hiçbir şahsa en ufak bir müsamahamız yoktur.

Yasaların bize verdiği tüm yetkileri sonuna kadar kullanarak, huzuru bozmaya yeltenenlere anında hak ettikleri cevabı verir, adalete teslim ederiz.

Banaz sokaklarında ve okul önlerinde suç ve suçluya geçit vermedik, vermeyeceğiz."

Emniyet ekiplerinin okulların kapısında nöbette olduğunu gören Banazlı veliler ve vatandaşlar ise uygulamadan son derece memnun.

Polis amcalarının ve ablalarının varlığıyla kendilerini çok daha güvende hissettiklerini belirten öğrenciler, huzur içinde eğitimlerine devam ediyor.