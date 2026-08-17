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Kaynak: Haber Merkezi

Tokat / Fatih Karaman -Tuba Ar Altunses / Yeniçağ



Tokat merkeze bağlı Kemalpaşa Köyü’nde şeftali hasadı tüm hızıyla devam ediyor. Bahçelerde verim ve kalite üreticiyi memnun ederken, satış fiyatları ise beklentilerin altında kaldı.

Hasat çalışmalarını sürdüren üreticiler, artan gübre, ilaç, işçilik ve sulama maliyetleri karşısında elde edilen gelirin yetersiz olduğunu belirtti. Ürünün bol olmasına rağmen kazancın aynı oranda artmadığını ifade eden çiftçiler, emeklerinin karşılığını almakta zorlandıklarını söyledi.

Üreticiler, maliyetlerin her geçen yıl yükseldiğine dikkat çekerek, mevcut fiyatlarla üretimi sürdürmenin giderek zorlaştığını dile getirdi.

Tokat’ın önemli meyve üretim merkezlerinden biri olan Kemalpaşa Köyü’nde hasat devam ederken, üreticiler alın terlerinin karşılığını alabilecekleri bir sezon geçirmeyi umut ediyor.