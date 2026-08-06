Son yıllarda özellikle 50 yaş altındaki bireylerde bağırsak kanseri vakalarının artması, uzmanları tedirgin ediyor. Araştırmacılar, bu artışın nedenlerinden birinin günümüzde çok yaygın tüketilen aşırı işlenmiş gıdalar olabileceğini düşündüklerini dile getiriyor. İşlenmiş gıdalar deyince hepimizin aklına bisküviler, cipsler, hazır soslar, salam, sosis gibi şarküteri ürünleri geliyor. Fakat liste bundan biraz daha kabarık. Yapılabilecek en doğru şey ise etiket okumayı öğrenmek. İşte ürünlerin ‘içindekiler’ kısmında görürseniz almak için iki kere düşünmeniz gereken içerikler...
Ürün etiketinde bu varsa sakın almayın: Bağırsak kanseri riskini artırıyor
Bağırsak kanseri vakalarındaki artışın ardında sofralarımızdaki masum görünen ürünler olabilir. Uzmanlar, etiketlerde sıkça rastlanan bazı katkı maddeleri konusunda tüketicileri uyarıyor.Kaynak: Diğer
Hürriyet'in haberine göre, İngiltere’de son 30 yılda 50 yaş altındaki kişilerde bağırsak kanseri vakalarının yüzde 50 oranında arttığı bildirildi. Uzmanlar bu yükselişin nedenini araştırırken en güçlü nedenlerden biri olarak aşırı işlenmiş gıdaların tüketimi dikkat çekiyor.
Geçtiğimiz yıl yayımlanan kapsamlı bir araştırmaya göre; hazır yemekler, cips, işlenmiş şarküteri ürünleri ve şekerli kahvaltılık gevrekleri sık tüketen kişilerin kalın bağırsak veya rektumda kansere dönüşme potansiyeli taşıyan oluşumlar geliştirme riskinin yüzde 45 daha yüksek olduğu belirlendi.
Paketli ürünlerin etiketlerindeki karmaşık içerik listelerini mercek altına alan uzmanlar, günlük yaşamda sürekli tükettiğimiz gıdaların barındırdığı riskli bileşenleri inceledi. Peki, bu ürünlerin içerisinde yer alan hangi maddeler sağlığımız açısından tehlike oluşturuyor?
Mayonez ve salata soslarındaki kıvam artırıcılar risk taşıyor mu?
Günümüzde beslenme düzeninin en büyük tehditlerinden biri olarak gösterilen emülgatörler; paketli ekmeklerden hazır gıdalara kadar pek çok üründe karşımıza çıkıyor. Özellikle salata soslarında olduğu gibi normalde birbirine karışmayan su ve yağ gibi bileşenlerin bütün halinde kalmasını sağlayan bu maddeler, işlenmiş yiyeceklerin kıvamını, yapısını ve dayanıklılık süresini artırmak amacıyla da sıklıkla tercih ediliyor.
Beslenme uzmanı Rob Hobson’a göre, yürütülen araştırmaların çoğu özellikle iki emülgatöre odaklanmış durumda: Karboksimetilselüloz (CNC/E466) ve Polisorbat 80 (433).
Karboksimetilselüloz (CNC/E466): Düşük kalorili tatlılar ve salata soslarında sıkça tercih ediliyor.
Polisorbat 80 (E433): Ekmek, kek, spor içecekleri ve bitkisel sütlerde yaygın şekilde yer alıyor.
Hobson, bu bileşenlerin bağırsaktaki yararlı bakterilerin yapısını bozarak koruyucu mukoza tabakasına zarar verdiğini ve kronik iltihaplanmayı tetiklediğini söylüyor. Benzer şekilde dondurma ve vegan ürünlerde kullanılan karajenan (E407) ile margarinde yer alan E471 kodlu yağ asitleri de koruyucu katmanı zayıflatan unsurlar arasında gösteriliyor.
Prof. Dr. Tim Spector ise bu durumu, "Bağırsaktaki hassas yağ ve su katmanı bu emülgatörler nedeniyle birbirine karışıyor. Bariyerin bozulması, bakteriyel enfeksiyonlara ve uzun vadede kanser oluşumuna zemin hazırlıyor" diyerek açıklıyor.
Dünya Sağlık Örgütü uyardı: ‘Grup 1 kanserojen’ uyarısı
Listede kanıt düzeyi en yüksek olan grup ise sosis, salam ve pastırma gibi işlenmiş kırmızı etlerde kullanılan nitrit ve nitratlar.
Bu koruyucular, pişirme veya sindirim esnasında proteinlerle tepkimeye girerek hücre DNA’sına doğrudan zarar veren N-nitroso bileşikleri (NOC) oluşturuyor.
Dünya Sağlık Örgütü, elde edilen güçlü veriler doğrultusunda işlenmiş etleri tütün ve asbest ile aynı risk grubuna koyarak ‘grup 1 kanserojen’ olarak sınıflandırdı.
İngiltere Kanser Araştırmaları Kurumu (Cancer Research UK) verileri, ülkedeki bağırsak kanserlerinin yüzde 21’inin işlenmiş veya kırmızı et tüketimiyle doğrudan bağlantılı olduğunu gösteriyor. Araştırmalara göre günlük tüketilen sadece 25 gramlık işlenmiş et kanser riskini yüzde 20 oranında artırıyor.
SAKIZLARA DİKKAT!
Gıda sektöründe beyazlatıcı olarak kullanılan titanyum dioksit (E171) de genotoksisite, yani DNA’ya zarar verme ihtimali nedeniyle mercek altında.
Avrupa Birliği, 2022 yılında E171’in gıdalarda kullanımını tamamen yasaklarken, bazı ülkelerde incelemeler devam ediyor.
DİYET KOLALAR BAĞIRSAK ZARLARINA ZARAR VERİYOR
Diyet kolalar, ketçaplar ve şekersiz ürünlerde kullanılan aspartam, sakarin, sukraloz ve asesülfam-K gibi yapay tatlandırıcılar da şüpheliler arasında.
Mikrobiyom uzmanları, özellikle kalın bağırsağa kadar ulaşabilen sakarin ve sukralozun bağırsak bakterilerini değiştirerek, hücresel beslenmeyi sağlayan bütirat maddesini azalttığını ve koruyucu mukus tabakasını incelttiğini söylüyor.
Fakat uzmanlar, diyet ürünleri tüketen bireylerin çoğunlukla halihazırda kilo veya metabolizma rahatsızlıkları bulunması nedeniyle sebep sonuç ilişkisini net olarak ayırmanın zor olduğuna değiniyor.
NE YAPMALIYIZ?
Uzmanlar, etki mekanizmaları insanlar üzerinde henüz tam anlamıyla kanıtlanmamış olsa da; günlük diyetimizde paketli ve dayanıklılık süresi uzatılmış gıdaları azaltmamızı, işlenmiş et ürünlerinin tüketimini sınırlamamızı ve taze, ev yapımı gıdalara ağırlık vermemizi öneriyor.