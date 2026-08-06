Ürün etiketinde bu varsa sakın almayın: Bağırsak kanseri riskini artırıyor

Dünya Sağlık Örgütü uyardı: ‘Grup 1 kanserojen’ uyarısı



​Listede kanıt düzeyi en yüksek olan grup ise sosis, salam ve pastırma gibi işlenmiş kırmızı etlerde kullanılan nitrit ve nitratlar.

​Bu koruyucular, pişirme veya sindirim esnasında proteinlerle tepkimeye girerek hücre DNA’sına doğrudan zarar veren N-nitroso bileşikleri (NOC) oluşturuyor.



Dünya Sağlık Örgütü, elde edilen güçlü veriler doğrultusunda işlenmiş etleri tütün ve asbest ile aynı risk grubuna koyarak ‘grup 1 kanserojen’ olarak sınıflandırdı.

​İngiltere Kanser Araştırmaları Kurumu (Cancer Research UK) verileri, ülkedeki bağırsak kanserlerinin yüzde 21’inin işlenmiş veya kırmızı et tüketimiyle doğrudan bağlantılı olduğunu gösteriyor. Araştırmalara göre günlük tüketilen sadece 25 gramlık işlenmiş et kanser riskini yüzde 20 oranında artırıyor.