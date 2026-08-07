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Uruguay Milli Takımı'nda yeni dönem resmen başladı. Ülke futbolunun unutulmaz isimlerinden Diego Forlan, Marcelo Bielsa'nın ayrılığı sonrası A Milli Takım'ın teknik direktörlüğüne getirildi.

47 yaşındaki Forlan, yeni görevinde yalnızca A Milli Takım'ı değil, Uruguay 20 Yaş Altı Milli Takımı'nı da yönetecek.

İLK GÖREV U20 MİLLİ TAKIMI

Uruguay Futbol Federasyonu'nun planlamasına göre Forlan, ilk olarak U20 Milli Takımı ile çalışmalarına başlayacak. Deneyimli futbol adamının A Milli Takım'daki ilk resmi sınavı ise Eylül ve Ekim aylarında oynanacak FIFA hazırlık karşılaşmalarında olacak.

EFSANE FUTBOLCU, YENİ HEDEF TEKNİK DİREKTÖRLÜK

1979 doğumlu Diego Forlan, futbolculuk kariyerinde Manchester United, Villarreal ve Atletico Madrid gibi Avrupa'nın önemli kulüplerinde forma giydi.

Golcülüğü ve etkili uzaktan şutlarıyla hafızalara kazınan Forlan, 2010 FIFA Dünya Kupası'nda turnuvanın en iyi oyuncusuna verilen Altın Top ödülünü kazandı. Kariyerinde iki kez Avrupa Altın Ayakkabı ödülüne layık görülen Uruguaylı yıldız, 2011 Copa America şampiyonu kadronun da önemli isimleri arasında yer aldı.