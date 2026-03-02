Ursa Major yeni hipersonik füzesi HAVOC’u tanıttı: Düşman radarlarını felç edecek

Çoklu güçlendirici ve platform uyumluluğu

Çok alanlı (multi-domain) bir sistem olan HAVOC, farklı roket güçlendiricilerle birleştirilebiliyor. Böylece fırlatma hızı ve irtifası artırılabiliyor.

Bu esneklik, füzenin savaş uçakları, bombardıman uçakları, dikey fırlatma sistemleri ve kara tabanlı lançerler gibi çeşitli platformlardan atılabilmesini mümkün kılıyor.

Ursa Major, projede on yılı aşkın hipersonik itki sistemi deneyimine dayanıyor. Şirketin Hadley sıvı yakıtlı roket motorları gerçek uçuş testlerinden başarıyla geçmiş durumda.

Ayrıca şirket, ABD Hava Kuvvetleri Araştırma Laboratuvarı ile sürdürdüğü Affordable Rapid Missile Demonstrator programı sayesinde hızlı geliştirme kapasitesini kanıtladı. Bu demonstratörün yakın zamanda uçuş testi planlanıyor.

HAVOC projesi, ABD savunma sektöründe hipersonik silah yarışının artık sadece performansla değil; üretim hızı, maliyet etkinliği ve ölçeklenebilirlik unsurlarıyla da belirlendiğini gösteren çarpıcı bir örnek olarak dikkat çekiyor.



