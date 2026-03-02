ABD merkezli savunma sanayi şirketi Ursa Major, hem atmosfer içinde hem de uzayda görev yapabilecek yüksek hızlı hipersonik füzesi HAVOC’u duyurdu. Şirket, bu sistemle hipersonik tehditlere karşı etkili bir rekabet gücü elde etmeyi hedefliyor.
Ursa Major yeni hipersonik füzesi HAVOC’u tanıttı: Düşman radarlarını felç edecek
ABD'li savunma sanayi üreticisi Ursa Major, hem atmosfer içinde hem de ötesinde görev yapabilen, durdurulması imkansız olarak nitelenen hipersonik füzesi HAVOC’u tanıttı.Derleyen: Sinan Başhan
HAVOC, Ursa Major’ın geliştirdiği Draper adlı depolanabilir sıvı yakıtlı roket motoruyla çalışıyor. Bu motor, füzenin uçuşunun her aşamasında gaz kesme (throttle), yavaşlama ve tam yeniden ateşleme yeteneği sunuyor.
Uçuş sırasında hız kontrolü ve yeniden ateşleme yeteneği
Draper motorunun sağladığı bu esneklik, füzenin takip edilmesini ve engellenmesini büyük ölçüde zorlaştırıyor. Uçuş boyunca hızını değiştirebilen sistem, gerektiğinde enerjisini koruyabiliyor ve son safhada ani ivmelenmeyle yıkım etkisini maksimize edebiliyor.
Bu özellik, özellikle ileri seviye hava savunma sistemlerine karşı öngörülemez bir uçuş profili oluşturarak düşman sensörlerini ve önleme mekanizmalarını şaşırtıyor.
Seri üretime uygun, maliyet odaklı tasarım
Ursa Major, HAVOC’un baştan itibaren seri üretim ve ölçeklenebilirlik ilkeleriyle tasarlandığını vurguluyor. Sistem, zaman kritik hava tehditlerine karşı ekonomik ve etkili bir çözüm olarak konumlanıyor.
Şirket, motor maliyetlerini sadeleştirilmiş üretim teknikleri ve ileri düzey eklemeli imalat (additive manufacturing) yöntemleriyle önemli ölçüde düşürdüğünü belirtiyor.
Ursa Major CEO’su Chris Spagnoletti, “HAVOC, en başından itibaren hızlı ve yüksek adetli üretim için tasarlanmış, yüksek kabiliyetli bir hipersonik silah sunuyor. Bu sayede savaşçıya güvenilir ve uyarlanabilir bir kapasite kazandırıyoruz.” dedi.
Spagnoletti ayrıca, “Rakiplerimizle aynı tempoda ilerlemek yalnızca üstün nitelikli sistemler gerektirmez; hızlı teslimat, uygun maliyet ve ölçekli üretim kabiliyeti de şarttır.” ifadelerini kullandı.
Çoklu güçlendirici ve platform uyumluluğu
Çok alanlı (multi-domain) bir sistem olan HAVOC, farklı roket güçlendiricilerle birleştirilebiliyor. Böylece fırlatma hızı ve irtifası artırılabiliyor.
Bu esneklik, füzenin savaş uçakları, bombardıman uçakları, dikey fırlatma sistemleri ve kara tabanlı lançerler gibi çeşitli platformlardan atılabilmesini mümkün kılıyor.
Ursa Major, projede on yılı aşkın hipersonik itki sistemi deneyimine dayanıyor. Şirketin Hadley sıvı yakıtlı roket motorları gerçek uçuş testlerinden başarıyla geçmiş durumda.
Ayrıca şirket, ABD Hava Kuvvetleri Araştırma Laboratuvarı ile sürdürdüğü Affordable Rapid Missile Demonstrator programı sayesinde hızlı geliştirme kapasitesini kanıtladı. Bu demonstratörün yakın zamanda uçuş testi planlanıyor.
HAVOC projesi, ABD savunma sektöründe hipersonik silah yarışının artık sadece performansla değil; üretim hızı, maliyet etkinliği ve ölçeklenebilirlik unsurlarıyla da belirlendiğini gösteren çarpıcı bir örnek olarak dikkat çekiyor.