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Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

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‎Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Polikliniğinden Doç. Dr. Ramazan Topaktaş, prostat kanserinin risk faktörleri, belirtileri, erken tanısı ve tedavi yöntemleri hakkında önemli bilgiler verdi.

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‎Prostat kanserinin erkeklerde sık görülen kanser türlerinden biri olduğuna dikkat çeken Topaktaş, hastalığın erken dönemde çoğunlukla herhangi bir belirti vermediğini belirtti. Topaktaş, “Bütün kanserlerde olduğu gibi prostat kanserinde de erken tanı ve tedavi hayati önem taşımaktadır” dedi.

‎İLERİ YAŞ VE AİLE ÖYKÜSÜNE DİKKAT

‎Prostat kanserinde en önemli risk faktörlerinden birinin ileri yaş olduğunu ifade eden Topaktaş, özellikle 60 yaş üzerindeki erkeklerde riskin arttığını kaydetti. Genetik faktörler ve aile öyküsünün de önemli olduğuna değinen Topaktaş, baba, ağabey, kardeş ve amca gibi yakın akrabalarda prostat kanseri bulunmasının riski artırdığını söyledi.

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‎Hastalığın erken evrelerde genellikle belirti vermediğinin altını çizen Topaktaş, ilerleyen dönemlerde görülebilecek şikâyetleri şöyle anlattı:

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‎“Genellikle hastalarda gördüğümüz belirtiler; sık sık idrara çıkma, özellikle gece idrara çıkma, kesik kesik işeme, meniden kan gelmesi ve sertleşme sorunlarıdır. Daha ilerlemiş vakalarda ise kemiklere metastaz yapması durumunda kemik ağrıları, özellikle omurgaya tutulum nedeniyle omurga ağrıları görülebilmektedir.”

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“ERKEN TANINDIĞINDA KOLAYLIKLA TEDAVİ EDİLEBİLİR”

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Prostat kanserinin erken teşhis edildiğinde tedavi başarısının yüksek olduğuna işaret eden Topaktaş, “Prostat kanseri erken tanındığında kolaylıkla tedavi edilebilen bir kanser türüdür” ifadelerini kullandı.

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‎Tedavinin hastalığın evresine göre belirlendiğini aktaran Topaktaş, erken evrelerde cerrahi ve radyoterapinin önemli seçenekler arasında bulunduğunu, metastaz yapmış ileri evre vakalarda ise hormon tedavileri ve daha ileri ilaç tedavilerinin uygulanabildiğini belirtti.

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‎Hastalığı kesin olarak önlemenin bir yolu bulunmadığını ancak bazı yaşam tarzı değişiklikleriyle riskin azaltılabileceğini ifade eden Topaktaş; dengeli beslenme, sağlıklı kilonun korunması ve düzenli egzersizin önemine dikkat çekti.

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‎Doç. Dr. Ramazan Topaktaş, özellikle 50 yaşından sonra düzenli kontrollerin ihmal edilmemesi gerektiğini belirterek, “Rutin sağlık kontrollerimizi aksatmamak, 50 yaşından sonra prostat kanseri konusunda bilinçli olup üroloji hekimimize başvurmak prostat kanserini önlemenin en önemli yolu olacaktır” ifadelerini kullandı.