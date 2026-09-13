Kaynak: İHA

İzmir'in Urla ilçesi Yaka Mahallesi ile Hacı İsa Mahallesi sınırında bulunan ve Atatürk İlkokulu önünden geçen derede artan kötü koku ve kirlilik tepkilere neden oldu. Dere çevresindeki kötü kokuya ve görüntü kirliliğine dikkat çeken emekli öğretmen Hakan Yağcı, sosyal medya üzerinden Urla Belediyesi'ne çağrıda bulundu.

Urla'nın kurtuluş gününe atıfta bulunan Yağcı, yaptığı paylaşımda, "Urla zamanında düşmandan kurtulmuş fakat biz bu derenin pisliğinden ve kokusundan kurtulamadık" ifadelerini kullandı. Yağcı, geçmiş dönem belediye başkanlarına da çağrıda bulunarak derenin mevcut durumunun yerinde görülmesini istedi. Yağcı, paylaşımında, "Buyursunlar gelsinler, benimle birlikte bu kokuyu koklasınlar ve bu görüntüyü görsünler. ‘Biz bu memleketin belediye başkanıydık' desinler" diye belirtti.

"Hizmet bağışı yapmak istiyorum"

Derenin temizlenmesi konusunda öneride bulunan Yağcı, belediyeye herhangi bir maddi beklentisi olmadan gönüllü hizmet vermek istediğini belirtti.

Yağcı, "Buradan bağış yapmak istiyorum. Hizmet bağışı belediyeye, hiçbir maddi beklentim yok" dedi. Gerekli ekipmanları karşılayabileceğini ifade eden Yağcı, "İki üç tane çalı süpürgesi, bir el arabası, bir çizme. Bunları da ben alırım. Bunları alacak gücüm var. Bana yüz metrede bir çeşme kurnası, 50 metre hortum. Ben sadece şunu istiyorum, yetki verin" ifadelerini kullandı.