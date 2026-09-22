Otokar, Mercedes-Benz Conecto şehir otobüslerinin üretiminde yeni bir aşamaya geçti.
Üretim Sakarya’ya geçti: Alman şirketinin otobüsü Türkiye’den çıkıyor
Otokar, Daimler Buses ve Mercedes-Benz Türk arasında yapılan üretim anlaşması doğrultusunda Mercedes-Benz Conecto şehir otobüslerinin seri üretimi Sakarya’daki tesise geçti. İlk araç, düzenlenen törenin ardından üretim hattından çıkarıldı.Kaynak: Haber Merkezi / AA
2025 yılında Daimler Buses ve Mercedes-Benz Türk ile imzalanan anlaşma doğrultusunda modelin seri üretimi Sakarya’nın Arifiye ilçesindeki fabrikada başladı.
Üç şirket arasındaki iş birliğiyle Otokar’ın üretim kapasitesine ek imkan sağlanırken, bu kapasitenin Daimler Buses ve Mercedes-Benz Türk’ün Avrupa pazarındaki müşteri taleplerinin karşılanmasına destek olması hedefleniyor.
Seri üretimin başlaması dolayısıyla Otokar’ın Sakarya’daki tesisinde tören düzenlendi.
Törene Otokar CEO’su Aykut Özüner, Daimler Buses CEO’su Till Oberwörder ve Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı ve CEO’su Heiko Selzam’ın yanı sıra şirketlerin yönetim ekipleri ile projede görev yapan mühendislik ve üretim çalışanları katıldı.
Törende şirket yöneticilerinin konuşmalarının ardından üretim hattındaki ilk seri üretim Mercedes-Benz Conecto araç hattan indirildi.
Otokar tesislerinde daha önce yürütülen ön seri üretim çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte seri üretim aşamasına geçildi.
Üretimde kullanılan aracın ana bileşenleri ile özel üretim ekipmanları Daimler Buses tarafından doğrudan Otokar’a sağlanıyor.
Üretim sürecinde Daimler Buses ve Mercedes-Benz Türk ekipleri de sahada görev alarak çalışmalara destek veriyor.
Böylece üretim süreçlerinin şirketin belirlediği kalite standartları doğrultusunda yürütülmesi sağlanıyor.
Şehir içi toplu ulaşımda yüksek yolcu kapasitesine yönelik tasarlanan Mercedes-Benz Conecto, farklı kullanım ihtiyaçlarına yönelik iki gövde seçeneğiyle banttan çıkıyor.
Model, üç kapılı solo ve dört kapılı körüklü olarak üretiliyor. Otokar CEO’su Aykut Özüner, seri üretimin başlamasıyla birlikte ortak projenin somut bir çıktıya dönüştüğünü belirtti.
Sakarya’daki fabrikadan çıkan ilk seri üretim aracın, projede görev alan ekiplerin uzmanlığı, özverisi ve ortak çalışmasının sonucu olduğunu ifade eden Özüner, Mercedes-Benz Conecto’nun Otokar tesislerinde üretilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Özüner, stratejik iş birliğinin Otokar’ın küresel üretici kimliğini daha da güçlendirdiğini belirterek, şirketin kullanıcıların yüksek kalite beklentilerini karşılayan araçlar üretmeyi sürdüreceğini kaydetti.
Daimler Buses CEO’su Till Oberwörder de Conecto’nun seri üretimine geçilmesini şirketler arasındaki iş birliğinin önemli adımlarından biri olarak değerlendirdi.
Avrupa’daki otobüs talebinin güçlü seyrini sürdürdüğünü belirten Oberwörder, Mercedes-Benz Conecto’nun birçok pazardaki rolünün devam ettiğini ifade etti.
Oberwörder, üretim kapasitesinin yükseltilmesiyle müşterilere güvenilir hizmet sunma imkanlarının güçleneceğini, bunun aynı zamanda operasyonların kârlı biçimde büyümesine katkı sağlayacağını belirtti.
Otokar ile yapılan iş birliğine de değinen Oberwörder, şirketin geniş üretim deneyimine sahip güvenilir bir ortak olduğunu ve ortak üretimle Daimler Buses markasından beklenen yüksek kalite standartlarının karşılanacağını kaydetti.
Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı ve CEO’su Heiko Selzam ise projenin hazırlık sürecinde üç şirketin ekiplerinin koordineli biçimde çalıştığını bildirdi.
Üretime hazırlıkların yanı sıra gerekli süreçlerin oluşturulması ve kalite standartlarının sağlanması için ekiplerin yakın iş birliği yürüttüğünü belirtti.
Selzam, seri üretimin planlanan takvim içerisinde başlamasının önemli bir başarı olduğunu ifade etti.
Selzam, ortaya çıkan sonucun ekiplerin uzmanlığı ve özverisini gösterdiğini belirterek projenin Mercedes-Benz Türk’ün Daimler Buses üretim ağına sağladığı katkıyı ortaya koyduğunu kaydetti.
Projenin Avrupa genelindeki müşterilere ihtiyaç duydukları güvenilirlik ve üretim kapasitesiyle hizmet sunulmasına imkan verdiğini aktardı.