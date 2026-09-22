Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Otomotiv Üretim Sakarya’ya geçti: Alman şirketinin otobüsü Türkiye’den çıkıyor

Üretim Sakarya’ya geçti: Alman şirketinin otobüsü Türkiye’den çıkıyor

Otokar, Daimler Buses ve Mercedes-Benz Türk arasında yapılan üretim anlaşması doğrultusunda Mercedes-Benz Conecto şehir otobüslerinin seri üretimi Sakarya’daki tesise geçti. İlk araç, düzenlenen törenin ardından üretim hattından çıkarıldı.

Kaynak: Haber Merkezi / AA
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Üretim Sakarya’ya geçti: Alman şirketinin otobüsü Türkiye’den çıkıyor - Resim: 1

Otokar, Mercedes-Benz Conecto şehir otobüslerinin üretiminde yeni bir aşamaya geçti.

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Üretim Sakarya’ya geçti: Alman şirketinin otobüsü Türkiye’den çıkıyor - Resim: 2

2025 yılında Daimler Buses ve Mercedes-Benz Türk ile imzalanan anlaşma doğrultusunda modelin seri üretimi Sakarya’nın Arifiye ilçesindeki fabrikada başladı.

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Üretim Sakarya’ya geçti: Alman şirketinin otobüsü Türkiye’den çıkıyor - Resim: 3

Üç şirket arasındaki iş birliğiyle Otokar’ın üretim kapasitesine ek imkan sağlanırken, bu kapasitenin Daimler Buses ve Mercedes-Benz Türk’ün Avrupa pazarındaki müşteri taleplerinin karşılanmasına destek olması hedefleniyor.

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Üretim Sakarya’ya geçti: Alman şirketinin otobüsü Türkiye’den çıkıyor - Resim: 4

Seri üretimin başlaması dolayısıyla Otokar’ın Sakarya’daki tesisinde tören düzenlendi.

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Üretim Sakarya’ya geçti: Alman şirketinin otobüsü Türkiye’den çıkıyor - Resim: 5

Törene Otokar CEO’su Aykut Özüner, Daimler Buses CEO’su Till Oberwörder ve Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı ve CEO’su Heiko Selzam’ın yanı sıra şirketlerin yönetim ekipleri ile projede görev yapan mühendislik ve üretim çalışanları katıldı.

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Üretim Sakarya’ya geçti: Alman şirketinin otobüsü Türkiye’den çıkıyor - Resim: 6

Törende şirket yöneticilerinin konuşmalarının ardından üretim hattındaki ilk seri üretim Mercedes-Benz Conecto araç hattan indirildi.

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Üretim Sakarya’ya geçti: Alman şirketinin otobüsü Türkiye’den çıkıyor - Resim: 7

Otokar tesislerinde daha önce yürütülen ön seri üretim çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte seri üretim aşamasına geçildi.

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Üretim Sakarya’ya geçti: Alman şirketinin otobüsü Türkiye’den çıkıyor - Resim: 8

Üretimde kullanılan aracın ana bileşenleri ile özel üretim ekipmanları Daimler Buses tarafından doğrudan Otokar’a sağlanıyor.

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Üretim Sakarya’ya geçti: Alman şirketinin otobüsü Türkiye’den çıkıyor - Resim: 9

Üretim sürecinde Daimler Buses ve Mercedes-Benz Türk ekipleri de sahada görev alarak çalışmalara destek veriyor.

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Üretim Sakarya’ya geçti: Alman şirketinin otobüsü Türkiye’den çıkıyor - Resim: 10

Böylece üretim süreçlerinin şirketin belirlediği kalite standartları doğrultusunda yürütülmesi sağlanıyor.

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Üretim Sakarya’ya geçti: Alman şirketinin otobüsü Türkiye’den çıkıyor - Resim: 11

Şehir içi toplu ulaşımda yüksek yolcu kapasitesine yönelik tasarlanan Mercedes-Benz Conecto, farklı kullanım ihtiyaçlarına yönelik iki gövde seçeneğiyle banttan çıkıyor.

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Üretim Sakarya’ya geçti: Alman şirketinin otobüsü Türkiye’den çıkıyor - Resim: 12

Model, üç kapılı solo ve dört kapılı körüklü olarak üretiliyor. Otokar CEO’su Aykut Özüner, seri üretimin başlamasıyla birlikte ortak projenin somut bir çıktıya dönüştüğünü belirtti.

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Üretim Sakarya’ya geçti: Alman şirketinin otobüsü Türkiye’den çıkıyor - Resim: 13

Sakarya’daki fabrikadan çıkan ilk seri üretim aracın, projede görev alan ekiplerin uzmanlığı, özverisi ve ortak çalışmasının sonucu olduğunu ifade eden Özüner, Mercedes-Benz Conecto’nun Otokar tesislerinde üretilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

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Üretim Sakarya’ya geçti: Alman şirketinin otobüsü Türkiye’den çıkıyor - Resim: 14

Özüner, stratejik iş birliğinin Otokar’ın küresel üretici kimliğini daha da güçlendirdiğini belirterek, şirketin kullanıcıların yüksek kalite beklentilerini karşılayan araçlar üretmeyi sürdüreceğini kaydetti.

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Üretim Sakarya’ya geçti: Alman şirketinin otobüsü Türkiye’den çıkıyor - Resim: 15

Daimler Buses CEO’su Till Oberwörder de Conecto’nun seri üretimine geçilmesini şirketler arasındaki iş birliğinin önemli adımlarından biri olarak değerlendirdi.

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Üretim Sakarya’ya geçti: Alman şirketinin otobüsü Türkiye’den çıkıyor - Resim: 16

Avrupa’daki otobüs talebinin güçlü seyrini sürdürdüğünü belirten Oberwörder, Mercedes-Benz Conecto’nun birçok pazardaki rolünün devam ettiğini ifade etti.

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Üretim Sakarya’ya geçti: Alman şirketinin otobüsü Türkiye’den çıkıyor - Resim: 17

Oberwörder, üretim kapasitesinin yükseltilmesiyle müşterilere güvenilir hizmet sunma imkanlarının güçleneceğini, bunun aynı zamanda operasyonların kârlı biçimde büyümesine katkı sağlayacağını belirtti.

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Üretim Sakarya’ya geçti: Alman şirketinin otobüsü Türkiye’den çıkıyor - Resim: 18

Otokar ile yapılan iş birliğine de değinen Oberwörder, şirketin geniş üretim deneyimine sahip güvenilir bir ortak olduğunu ve ortak üretimle Daimler Buses markasından beklenen yüksek kalite standartlarının karşılanacağını kaydetti.

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Üretim Sakarya’ya geçti: Alman şirketinin otobüsü Türkiye’den çıkıyor - Resim: 19

Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı ve CEO’su Heiko Selzam ise projenin hazırlık sürecinde üç şirketin ekiplerinin koordineli biçimde çalıştığını bildirdi.

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Üretim Sakarya’ya geçti: Alman şirketinin otobüsü Türkiye’den çıkıyor - Resim: 20

Üretime hazırlıkların yanı sıra gerekli süreçlerin oluşturulması ve kalite standartlarının sağlanması için ekiplerin yakın iş birliği yürüttüğünü belirtti.

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Üretim Sakarya’ya geçti: Alman şirketinin otobüsü Türkiye’den çıkıyor - Resim: 21

Selzam, seri üretimin planlanan takvim içerisinde başlamasının önemli bir başarı olduğunu ifade etti.

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Üretim Sakarya’ya geçti: Alman şirketinin otobüsü Türkiye’den çıkıyor - Resim: 22

Selzam, ortaya çıkan sonucun ekiplerin uzmanlığı ve özverisini gösterdiğini belirterek projenin Mercedes-Benz Türk’ün Daimler Buses üretim ağına sağladığı katkıyı ortaya koyduğunu kaydetti.

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Üretim Sakarya’ya geçti: Alman şirketinin otobüsü Türkiye’den çıkıyor - Resim: 23

Projenin Avrupa genelindeki müşterilere ihtiyaç duydukları güvenilirlik ve üretim kapasitesiyle hizmet sunulmasına imkan verdiğini aktardı.

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