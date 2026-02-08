Türkiye Taşkömürü Kurumu’na (TTK) ait bazı maden ocaklarında üretimin durdurulması, Zonguldak’ta endişelere yol açtı. Kentte bu adım, uzun süredir tartışılan özelleştirme iddialarını yeniden gündeme getirdi.

Üretimin durmasının ardından gözler, madencilik alanındaki yeni resmi kararlara çevrildi.

İLAN KAYGILARI ARTIRDI

Tartışmalar sürerken Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nün (MAPEG) Resmi Gazete’de yayımladığı ilan, endişeleri daha da artırdı. İlana göre Türkiye genelinde toplam 485 maden sahası ihale yoluyla yeni işletmecilere verilecek.

Sahaların kapalı teklif ve açık artırma usulüyle ihale edileceği bildirildi.

ZONGULDAK SAHALARI İHALEDE Mİ?

TTK’ya bağlı ocaklarda üretimin durdurulmasıyla birlikte açıklanan ihale kararı, “TTK’nın özelleştirilmesine zemin mi hazırlanıyor?” sorusunu da beraberinde getirdi.

Zonguldaklı maden işçileri ve bölge halkı, ihale edilecek sahalar arasında kentin kömür sahalarının yer alıp almadığını yakından takip ediyor.

İhaleye çıkarılacak maden sahalarına ilişkin ayrıntılı listenin MAPEG’in resmi internet sitesinde yayımlanacağı belirtildi. Sahaların hangi illerde bulunduğu ve hangi maden gruplarını kapsadığı önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

Sektör temsilcileri, söz konusu ihalelerin TTK’nın geleceği ve Zonguldak’taki madencilik faaliyetleri açısından önemli sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekiyor.

İLAN SÜRESİ EN AZ 15 GÜN OLACAK

MAPEG tarafından yapılacak ihalelerin, Resmi Gazete’de yayımlandıktan sonra en az 15 gün süreyle kurumun internet sitesinde ilan edileceği bildirildi. Gözler şimdi açıklanacak listede Zonguldak’a yer verilip verilmeyeceğine çevrildi.