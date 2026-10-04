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Kaynak: İHA

Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesindeki teknik personel, "Bitki Pasaportu Sistemi ve Operatörlerin Kayıt Altına Alınması" yönetmeliği doğrultusunda tohumluk patates yetiştirilen sahalarda kapsamlı arazi denetimleri yürüttü. Saha taramalarında üretim alanlarından özenle alınan toprak numuneleri, detaylı analizlerin yapılması amacıyla yetkili laboratuvara gönderildi.

SAĞLIKLI ÜRETİM SÜRECİ HEDEFLENİYOR

Gerçekleştirilen teknik çalışmalar sayesinde toprak yapısında bulunabilecek olası zararlı organizmaların erken aşamada saptanması, ekim sahalarının bitki sağlığı standartları yönünden değerlendirilmesi ve kaliteli, sağlıklı üretim şartlarının sürdürülmesi amaçlanıyor.

Yetkililer, tarımsal üretim alanlarındaki bitki sağlığı denetimlerinin ilgili mevzuat hükümleri ve bakanlık talimatları çerçevesinde kesintisiz devam edeceğini bildirdi.