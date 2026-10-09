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Kaynak: Haber Merkezi

Ordu / Hanife Akça-Ali Yazan / Yeniçağ



Ulubey Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Aydın, İş Bankası ile yapılan anlaşmayla İmece Kart sahiplerine önemli avantajlar sağlanacağını açıkladı.

AİDAT VE MASRAF ALINMAYACAK

Oda ile İş Bankası arasında İmece Kart kullanıcılarına yönelik yeni bir anlaşma yapıldı. Başkan Mehmet Ali Aydın, anlaşma kapsamında İmece Kartlardan aidat ve masraf alınmayacağını açıkladı.

50 BİN TL’LİK İLK ALIŞVERİŞE 2 BİN TL PUAN

Anlaşmayla İmece Kart sahiplerine puan avantajı da sağlanacak. Buna göre 50 bin TL ve üzerindeki ilk alışverişte karta 2 bin TL puan yüklenecek.

6 AYA KADAR FAİZSİZ DÖNEM

İmece Kart kullanıcıları, alışverişlerinde 6 aya kadar faizsiz dönem avantajlarından da yararlanabilecek.

KREDİDE 48 AYA VARAN VADE

Başkan Mehmet Ali Aydın’ın açıkladığı anlaşmanın bir diğer avantajı ise kredi imkânı oldu. İmece Kart kapsamında 48 aya varan vadelerde kredi kullanımı yapılabilecek.