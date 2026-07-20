Malatya’da, çerezlik ayçiçeği için hasat heyecanı yaşanıyor. Yazıhan'da üreticiler ağustos ayı sonunda başlayacak hasada hazırlanıyor.
Üreticinin yeni gözdesi belli oldu: Hasadı için geri sayım başladı
Malatya'da, çerezlik ayçiçeğinde hasat için geri sayım başladı. Üreticiler, ağustos ayının sonunda başlayacak hasat için hazırlanıyor.Kaynak: İHA
Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Yazıhan Ziraat Odası Başkanı Yunus Kılınç, Boztepe Barajı'nın 2020 yılında sulamaya açılmasıyla birlikte Yazıhan Ovası'nda ürün deseninin değiştiğini, çerezlik ayçiçeğinin de öne çıkan alternatif ürünler içinde yer aldığını belirtti.
Yazıhan Ovası'nda sulu alanda kayısı üretimini benimsemediklerini ifade eden Kılınç, kayısı üretiminin yüksek rakımlı bölgelere kaydığını, iklim değişikliği ve don riskinin artmasıyla ovada pancar, yonca, çerezlik ayçiçeği, karpuz, kavun, domates, patlıcan ve biber üretiminin yaygın hale geldiğini ifade etti.
“YÜKSEK KALİTEYE SAHİP”
Kılınç, Yazıhan’da yetiştirilen ayçiçeğinin kalibre ve dolgunluk bakımından yüksek kaliteye sahip olduğunu bildirerek sektörün önde gelen firmalarının bölgedeki üreticilerle alım bağlantıları kurduğunu aktardı.
Bu sene yaklaşık 15 bin dekarlık alanda çerezlik ayçiçeği üretimi yapıldığını söyleyen Kılınç, ilkbaharda etkili olan yağışlar nedeniyle ekimlerin geciktiğini, bitki gelişiminin de buna bağlı olarak yavaş ilerlediğini kaydetti.
Kılınç, hasadın ağustos ayı sonunda başlamasının beklendiğini açıkladı.
DAHA AZ SU TÜKETİYOR!
Yunus Kılınç, çerezlik ayçiçeğinin yonca ve pancara göre daha az su tükettiğini ifade ederek su kaynaklarının verimli kullanılması sebebiyle üreticilerin son yıllarda bu ürüne yöneldiğini belirtti.
.Üreticilerin en büyük beklentisinin istikrarlı bir piyasa olduğunu kaydeden Kılınç, fiyat dalgalanmalarının zaman zaman üreticiyi olumsuz etkilediğini belirterek yurt içinde yeterli üretimi bulunan ürünlerde ithalatın sınırlandırılmasını ve yerli üreticinin desteklenmesini istedi.