Üreticinin ‘Kırmızı Altın’ı güneşe çıktı: Tonlarcası ihraç ediliyor

Kurutmalık domates sergilerinde incelemelerde bulunan Kaymakam Özcan, üreticiler ve çalışanlarla sohbet ederek yürütülen faaliyetler hakkında bilgi aldı. Saruhanlı’da yaklaşık 15 bin dekar alanda üretimi gerçekleştirilen domatesin yüzde 10-15’lik kısmının kurutmalık olarak değerlendirildiği, bu alanlardan yaklaşık 1.500 ton kuru domates elde edilerek ihraç edildiği belirtildi.