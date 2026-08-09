Saruhanlı Kaymakamı Fatih Özcan ve Saruhanlı İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Tunçel, ilçenin önemli tarımsal üretim merkezlerinden olan kurutmalık domates sergilerini ziyaret etti.
Üreticinin ‘Kırmızı Altın’ı güneşe çıktı: Tonlarcası ihraç ediliyor
Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde yaklaşık 15 bin dekar alanda yetiştirilen domateslerin bir bölümü, güneş altında kurutularak ihracata hazırlanıyor. Sezon boyunca yaklaşık 1.500 ton kuru domates elde edilirken, ürünlerin büyük bölümü yurt dışındaki sofralara ulaşıyor.Kaynak: İHA
Kurutmalık domates sergilerinde incelemelerde bulunan Kaymakam Özcan, üreticiler ve çalışanlarla sohbet ederek yürütülen faaliyetler hakkında bilgi aldı. Saruhanlı’da yaklaşık 15 bin dekar alanda üretimi gerçekleştirilen domatesin yüzde 10-15’lik kısmının kurutmalık olarak değerlendirildiği, bu alanlardan yaklaşık 1.500 ton kuru domates elde edilerek ihraç edildiği belirtildi.
Kurutmalık domateslerin büyük bölümünün yurt dışına gönderildiği ifade edilirken, üretimin ilçe ekonomisi açısından önemli bir tarımsal gelir kaynağı oluşturduğu kaydedildi.
Kaymakam Fatih Özcan ve beraberindeki heyet, kurutmalık domates sergilerindeki incelemelerinin ardından Develi Mahallesi’ni ziyaret etti.
Mahalle Muhtarı Hüseyin Özsavran ve mahalle sakinleriyle bir araya gelen Kaymakam Özcan, mahalle hakkında bilgi aldı ve vatandaşların talep ve sorunlarını dinledi
Vatandaşlarla sohbet eden Özcan, mahallede yürütülen çalışmalar ve ihtiyaçlar hakkında değerlendirmelerde bulunurken, sorunların çözümü için ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde çalışılacağını belirtti.