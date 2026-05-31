Türkiye’nin önemli üzüm üretim merkezlerinden Sarıgöl’de Kurban Bayramı’nın sona ermesiyle birlikte bağlarda çalışmalar hızlandı. Üreticiler, üzüm bağlarında yapılması gereken bakım ve düzenleme çalışmalarını tamamlamak amacıyla sabahın erken saatlerinden itibaren bağlara geldi.

Bağlarda salkımların düzeltilmesi, üzümsüz kolların alınması ve kol aralama gibi işlemler titizlikle devam edilirken, üreticiler kaliteli ürün elde etmek için yoğun mesai uğraşında. Çalışmaların büyük bölümü aile bireylerinin desteğiyle gerçekleştirildi.

Üreticilerden Hülya Akkaya, bağların çiçek dönemini geride bıraktığını aktararak, "Araya Kurban Bayramı girdi. Bayramın ardından yeniden bağlarımızdaki çalışmalara başladık. Üzümlerimizi satana kadar bağlarımızdaki bakım ve düzenleme çalışmalarımız aralıksız devam edecek" ifadelerini kullandı.

Sarıgöl ilçesinde yaklaşık 113 bin dekarlık alanda başta Sultaniye üzümü olmak üzere dokuz farklı sofralık üzüm çeşidi çıkıyor. Üretilen üzümlerin büyük bölümü yurt içi pazarın yanı sıra ihracata gönderilirken, bölgede kurutmalık üzüm üretimi de merkez konumda.

Üreticiler, sezon boyunca sürdürülecek bakım çalışmalarının verim ve kalite açısından büyük önem taşıdığını söyledi.