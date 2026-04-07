YENİÇAĞ - Aksaray / Metin Kurt

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğünden Salıyı Çarşambaya bağlayan geceden itibaren Cumartesi gününe kadar sürecek zirai don uyarısı yapıldı.

Ülkemizin kuzey ve iç bölgelerindeki soğumaya bağlı olarak, Salıyı Çarşambaya bağlayan geceden itibaren; Marmara'nın güneydoğu, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde hafif, Çarşambayı Perşembeye bağlayan geceden itibaren Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde orta ve yer yer kuvvetli zirai don riski bulunduğu, zirai don tehlikesine karşı başta üretici ve çiftçiler ile ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği uyarısı yapıldı.

Uyarıda, “Yapılan son değerlendirmelere göre: ülkemizin kuzey ve iç bölgelerindeki soğumaya bağlı olarak, Salıyı Çarşambaya bağlayan geceden itibaren; Marmara'nın güneydoğu, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde hafif, Çarşambayı Perşembeye bağlayan geceden itibaren Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde orta ve yer yer kuvvetli zirai don riski bulunmaktadır. Cumartesi gününe kadar devam etmesi beklenen zirai don tehlikesine karşı başta üretici ve çiftçiler ile ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.” denildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılanı zirai don uyarısının ardından Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden de uyarı geldi. Yapılan uyarıda “İlimizde 8-9-10 Nisan geceleri zirai don riski beklenmektedir. Üreticilerimizin gerekli tedbirleri almaları önemle duyurulur.” denildi.