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Kaynak: İHA

Salihli Tarım ve Orman Müdürlüğü; şeftali, badem, kayısı, erik ve kiraz üretimi yapan çiftçilere yönelik önemli bir bilgilendirme yayımladı. Yetkililer, meyve bahçelerinde büyük çaplı kayıplara neden olabilen fidan dip kurdu tehlikesine karşı dikkatli olunması gerektiği çağrısında bulundu.

Halk dilinde "kök kurdu" veya "ağaç kök kurdu" olarak da adlandırılan bu zararlının, özellikle larva evresinde ağaç köklerini tüketerek beslendiği aktarıldı. Kök sisteminde meydana gelen bu tahribat nedeniyle ağaçlarda ilk etapta sararma belirtileri görüldüğü, önlem alınmadığı takdirde ise tamamen kuruma evresine geçildiği bildirildi.

Müdürlük tarafından yapılan açıklamada, üreticilerin meyve bahçelerini periyodik olarak incelemesi gerektiği vurgulanırken ağaç diplerinde oluşan yabancı otların düzenli olarak temizlenmesinin, sulama ve gübreleme işlemlerinin eksiksiz ve düzenli şekilde yapılmasının ve özellikle sabah ve akşam saatlerinde ortaya çıkan ergin böceklerin elle toplanarak ortadan kaldırılmasının kritik ödemde olduğu belirtildi.

Salihli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, bahçelerinde fidan dip kurdu zararlısını tespit eden üreticilerin vakit kaybetmeden gerekli teknik mücadele adımlarını uygulamaya koyması gerektiğini belirterek tüm çiftçileri duyarlı olmaya davet etti.