Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Burdur Hayvan Pazarı’nda sessizlik hakim. Pazardaki üreticiler, artan yem ve saman maliyetlerine karşılık alıcı bulamamaktan şikayet ediyor. Birçok besici, kurbanlıkları maliyetinin altında fiyatlara satmak zorunda kaldıklarını belirterek piyasanın durma noktasına geldiğini ifade ediyor.
Üreticiler bayramda kan ağlıyor: Hayvan Pazarı'nda besiciler isyan etti
Kurban Bayramı öncesinde Burdur Hayvan Pazarı'nda beklenen hareketlilik yaşanmadı. Yüksek girdi maliyetleri ve vatandaşların alım gücünün düşmesi nedeniyle satış yapmakta zorlanan besiciler, ellerinde kalan kurbanlıkları satabilmek için arife gününü bekliyor.
"700 Kiloluk Hayvana Gelen Teklif Maliyetin Çok Altında"
Zararına satış yaptığını dile getiren besicilerden Selçuk Ülkü, pazardaki alım satım hareketliliğinin çok zayıf olduğunu vurguladı. Yem ve diğer girdi fiyatlarının aşırı yüksek olmasından dert yanan Ülkü, durumu şu sözlerle özetledi:
"Bu işin sonu böyle giderse insanlar batar. Üretici olarak yazıklar olsun diyorum. Şu gördüğünüz hayvan baskülde 700 kilo geliyor. Bu hayvanı en az 250 bin liraya satmam gerekiyor ama şu anda tüketicinin verdiği para 170 bin lira. Ben bu şartlarda nasıl ayakta durabilirim?”
"Vatandaş Kasap Fiyatına Kurbanlık Alıyor"
Talebin önceki yıllara oranla ciddi şekilde düştüğünü belirten besici Bülent Dündar ise fiyatların geçen seneye göre düşük kalmasına rağmen vatandaşın bütçesinin yetersiz olduğunu söyledi. Yemin ve samanın çuval fiyatının bin liraya ulaştığına dikkat çeken Dündar, "İşin içinden çıkacak durumda değiliz. Şu anda vatandaş, kasaptaki et parasına kurbanlık alıyor. Satan için de kötü, alan için de kötü" diye konuştu.
Piyasanın genel durumunun vahim olduğunu belirten Ömer Yavuz da emeklilerin ve dar gelirli vatandaşların maddi imkansızlıklar nedeniyle pazardan eli boş döndüğünü, bu yüzden hayvanların ellerinde kaldığını ifade etti.
"Millet Sorup Geçiyor, Umudumuz Arife Günü"
Uzun süre emek vererek yetiştirdikleri hayvanları pazara getiren üreticiler, vatandaşların sadece fiyat sorup geçtiğini aktarıyor. Besici Mustafa Yavuz, "Besicilik yapanlar yorgunluk çekiyor, yem olmuş bir dünya para. İçler acısı bir durumdayız" diyerek tek umutlarının arife günü yaşanacak olası hareketlilik olduğunu belirtti.
Fiyatlar 15 Bin ile 250 Bin Lira Arasında Değişiyor
Pazardaki kurbanlık fiyatlarının 15 bin lira ile 250 bin lira arasında değiştiğini ifade eden Mehmet Özgen, geçen yıla oranla işlerde yüzde 20'lik bir düşüş yaşandığını kaydetti. Özgen, "Bu piyasa böyle giderse zamanla küçükbaş ve büyükbaş üretimi çok zayıflayacak. Şimdiye kadar 32-33 tane küçükbaş sattık, elimizde 82 tane mal kaldı. Arifeyi bekliyoruz, tek umudumuz o" dedi.
Satışlardan Memnun Olan Üreticiler de Var
Pazardaki genel durgunluğa rağmen satışlarının iyi gittiğini belirten besici Orhan Dikici ise diğer üreticilerden daha iyimser bir tablo çizdi. Hayvanları uygun fiyata verdiklerini söyleyen Dikici, "Pazar güzel. Çok iyi değil ama güzel. Bugün 9, dün 10 tane sattık. Ahırda da 30 tane satmıştık. İşlerimiz yolunda. Ucuza satıyoruz, vatandaşa et yediriyoruz. Yarın arife günü, sabah başlayan satışlarla öğlene kadar pazarda hayvan kalmaz" diyerek umutlu olduğunu dile getirdi.