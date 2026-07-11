Üretici dertli: Tadı eşsiz ama kilosu 8 lira

“Verimde, kalitede iyiyiz, ama fiyat ve çok yüksek nakliyeler ödüyoruz. Kotalı ekim yapmış olsaydık; örneğin Diyarbakır'ın 50 bin dönüme ihtiyacı var o zaman farklı olurdu. Buradan Erzurum'a 3 bine nakliye var. Kotalı ekime geçmemiz lazım. Geçen sene soğan kamyonlarla sokağa döküldü, bu sene bu sene soğanın kilosu 38-40 lira. Kotalı ekim olursa bunların hepsi çözülür. Bizde tarlada karpuzun kilosu 8-8,5 lira. Bizi tatmin eden nedir? Helal, temiz paradır. Pazar ile burası arasında yüzde yüz fark ediyor. Köyümde 300'ün üzerinde işçi çalışıyor."