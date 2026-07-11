Diyarbakır’ın Karacadağ bölgesindeki serin, verimli ve yüksek mineralli topraklarda geleneksel metotlarla üretilen, iriliğiyle meşhur Diyarbakır karpuzunda hasat dönemi tüm hızıyla sürüyor.
Üretici dertli: Tadı eşsiz ama kilosu 8 lira
Karacadağ'ın mineral zengini topraklarında yetişen tescilli Diyarbakır karpuzu, 40 dereceyi aşan sıcaklıkta tarlalardan toplanıyor. Tarımsal Sanayi İş Adamları Birlik Başkanı Mehmet Atik, yüksek verime rağmen artan üretim ve nakliye maliyetlerine dikkat çekerek kotalı ekim çağrısında bulundu.Kaynak: İHA
Kentte termometrelerin 40 derecenin üzerini gösterdiği zorlu hava şartlarında, sabahın erken saatlerinde tarlalara inen tarım işçileri yoğun bir mesai harcıyor. Toplanan ürünler kamyonlara yüklenerek Türkiye'nin dört bir yanındaki tüketicilere ulaştırılmak üzere yola çıkıyor. Bu yıl yüksek verimiyle üreticisinin yüzünü güldüren Diyarbakır karpuzu, kendine has aromasıyla da öne çıkıyor.
Sezonu değerlendiren Tarımsal Sanayi İş Adamları Birlik Başkanı Mehmet Atik, bu yıl mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşen yağışların kök çürüklüğü problemine yol açtığını kaydetti. Karacadağ bölgesinin mikroklimatik özelliklerine değinen Atik, gecelerin serin, gündüzlerin ise sıcak ve nemsiz olmasının karpuza benzersiz bir aroma kattığını vurguladı.
Verim durumuna ilişkin bilgi veren Atik, çekirdeksiz karpuz çeşitlerinde dekar başına 8 ton ve üzerinde ürün elde ettiklerini dile getirdi. Diyarbakır karpuzunun Adana karpuzundan çok farklı bir yapıya sahip olduğuna işaret eden Birlik Başkanı Atik, bölge toprağının geçirgen (süzgeçli) yapısı sayesinde meyvenin çok daha sulu ve lezzetli olduğunu belirtti.
Kendisi de yaklaşık bin dönümlük bir alanda karpuz üretimi yapan Mehmet Atik, kaliteden ve rekolteden memnun olsalar da yüksek nakliye giderleri ve girdi maliyetleri nedeniyle üreticinin zorlandığını ifade etti. Çiftçinin yılda sadece bir kez gelir elde ettiğini hatırlatan Atik, şu açıklamalarda bulundu:
"Güzel verim alıyoruz ama gübre, ilaç, elektrik, su girdileri çok pahalı ve çiftçi senede bir para alıyor. Ayda elektrik kurumuna para vermek zorundayız, gübre peşin vermek zorundayız, bankaların faizi yüzde 50'leri geçmiş. Çiftçiye bu ödemeler konusunda yardımcı olmak lazım.”
“Verimde, kalitede iyiyiz, ama fiyat ve çok yüksek nakliyeler ödüyoruz. Kotalı ekim yapmış olsaydık; örneğin Diyarbakır'ın 50 bin dönüme ihtiyacı var o zaman farklı olurdu. Buradan Erzurum'a 3 bine nakliye var. Kotalı ekime geçmemiz lazım. Geçen sene soğan kamyonlarla sokağa döküldü, bu sene bu sene soğanın kilosu 38-40 lira. Kotalı ekim olursa bunların hepsi çözülür. Bizde tarlada karpuzun kilosu 8-8,5 lira. Bizi tatmin eden nedir? Helal, temiz paradır. Pazar ile burası arasında yüzde yüz fark ediyor. Köyümde 300'ün üzerinde işçi çalışıyor."