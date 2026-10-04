ÜRETİCİNİN HESABI BU YIL TUTMADI
Denizli’nin Çivril ilçesinde elma hasadı sürerken üreticiler, yükselen maliyetlere karşı ürün fiyatlarının gerilemesinden yakınıyor. Işıklı Mahallesi’nde üretim yapan Serkan Aymaz da bu yıl bahçesinden 70 ila 100 ton arasında elma bekliyor.
Üretici dalında bırakıyor, markette 140 liraya satılıyor
Elma üreticileri artan girdi maliyetleri ve düşen ürün fiyatları nedeniyle zor bir sezon geçiriyor. Üretici Serkan Aymaz, geçen yıl 40 lira civarında satılan elmanın bu yıl 20-25 liraya gerilediğini belirterek, “Marketlerde elma 140 liraya kadar çıkıyor” dedi.Kaynak: İHA
ÜRETİCİNİN HESABI BU YIL TUTMADI
GEÇEN YIL 40 LİRAYDI, BU YIL 20-25 LİRA
Aymaz’ın verdiği bilgiye göre geçen yıl yaklaşık 40 liradan satılan elmanın kilogram fiyatı bu sezon 20-25 lira seviyelerinde kaldı. Üretici fiyatındaki düşüş, artan giderlerle birleşince çiftçinin kazancı iyice daraldı.
MALİYETLER YÜZDE 100 ARTTI
Gübre, mazot, ilaç ve işçilik giderlerindeki yükselişe dikkat çeken Aymaz, maliyetlerin geçen yıla kıyasla yüzde 100 arttığını söyledi. Aymaz, 70-100 tonluk hasadın üretim maliyetini karşılamanın bile büyük bir yük haline geldiğini belirtti.
6 LİRADAN 3 LİRAYA GERİLEDİ
Seyreltme döneminde elde edilen elmanın fiyatı da sert düştü. Aymaz, geçen yıl kilogramı 6 lira olan seyreltme elmasının bu yıl 3 liraya kadar gerilediğini ifade etti.
TOPLAMAYA DEĞMEYİNCE TARLADA KALDI
İşçi yevmiyelerinin erkeklerde 2 bin, kadınlarda ise bin 500 liraya ulaştığını söyleyen Aymaz, 3 liraya satılan seyreltme elmasının toplama maliyetini dahi karşılamadığını ve bu nedenle ürünlerin tarlada kaldığını anlattı.
ISKARTA ELMADA DA BÜYÜK DÜŞÜŞ
Üreticinin gelir kaybı ıskarta elmada da kendisini gösterdi. Geçen sezon 11-12 lira seviyesinde olan ıskarta elmanın kilogram fiyatının bu yıl yaklaşık 4 liraya kadar düştüğü belirtildi.
“MARKETLERDE 140 LİRAYA KADAR ÇIKIYOR”
Üretici ile market arasındaki fiyat farkına tepki gösteren Aymaz, “Üretici kazanamıyor. Marketlerde elma 140 liraya kadar çıkıyor. Devlet bunun neresinde, kim neyi denetliyor?” ifadelerini kullandı.
ELMA BAHÇELERİ BİR BİR AZALIYOR
Çivril’de elma bahçelerinin giderek azaldığını belirten Aymaz, yüksek maliyetler nedeniyle çiftçilerin arpa, buğday, kayısı ve şeftali gibi ürünlere yönelmeye başladığını söyledi. Aymaz, “Çiftçi artık masrafsız ürüne yöneliyor” diyerek yaşanan değişime dikkat çekti.