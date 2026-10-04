Üretici dalında bırakıyor, markette 140 liraya satılıyor

TOPLAMAYA DEĞMEYİNCE TARLADA KALDI

İşçi yevmiyelerinin erkeklerde 2 bin, kadınlarda ise bin 500 liraya ulaştığını söyleyen Aymaz, 3 liraya satılan seyreltme elmasının toplama maliyetini dahi karşılamadığını ve bu nedenle ürünlerin tarlada kaldığını anlattı.