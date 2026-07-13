Kaynak: İHA

Kocaeli’de kadınların sosyal yaşama daha aktif katılım göstermesi, el sanatları alanındaki becerilerini geliştirmesi ve girişimcilik yönlerini güçlendirmesi amacıyla hizmete açılan Ana Kafe Gastronomi ve Workshop Alanı, ilk atölye etkinliğini gerçekleştirdi.

İnternet üzerinden başvuru yapan katılımcılar, doğal rafya malzemesiyle dekoratif duvar süsleri hazırlayarak merkezin ilk etkinliğinde bir araya geldi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Anne Şehir Sosyal Yaşam Merkezi bünyesinde hayata geçirilen merkez, kadınların hem üretim yapabilecekleri hem de sosyal bağlarını güçlendirebilecekleri ortak bir yaşam alanı olarak tasarlandı. Gastronomi, el sanatları ve girişimcilik başta olmak üzere farklı alanlarda eğitim ve atölyeler düzenleyecek merkezin, yöresel kültürün ve geleneksel değerlerin yaşatılmasına da katkı sunması hedefleniyor.

İLK ATÖLYEDE DOĞAL RAFYADAN DEKORATİF ÜRÜNLER ÜRETİLDİ

Çeşitli eğitim ve uygulamalı atölyelere ev sahipliği yapacak merkezin açılış etkinliğinde katılımcılar, doğal rafya kullanarak kendi duvar süslerini tasarladı. El emeği ürünlerini hazırlayan kadınlar, hem yeni beceriler kazandı hem de keyifli bir sosyal ortamda vakit geçirme fırsatı yakaladı.

"BURADA OLMAK BANA MORAL VE MOTİVASYON VERİYOR"

Atölyeye katılan 68 yaşındaki Fatma Demir, merkezde sunulan etkinliklerin yaşamına olumlu katkılar sağladığını ifade etti. Spor faaliyetleri ve eğitim programlarına da düzenli olarak katıldığını belirten Demir, "Burada bulunmak bana moral ve motivasyon veriyor. Bizlere bu imkânları sağlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ve Başkanımız Tahir Büyükakın'a teşekkür ediyorum. Tüm kadınların bu etkinliklerden faydalanmasını tavsiye ederim." dedi.