“Üreten Eller İçin Bilim Sahada” sloganıyla düzenlenen etkinlik, 14 Mayıs Çiftçiler Günü kapsamında Kırmızıtaş Köyünde geniş katılımla gerçekleştirildi. Akademisyenler, çiftçiler, öğrenciler ve bölge halkını bir araya getiren programda; tarım ve hayvancılıkta dijital dönüşüm, yapay zekâ tabanlı çözümler, mobil veterinerlik uygulamaları ve kırsal kalkınmaya yönelik projeler masaya yatırıldı.

Yükseköğretim Kurulu koordinasyonunda, üniversitelerin Bilim İletişimi Ofisleri tarafından yürütülen “Bilim Kafe” etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirilen organizasyon, akademik bilginin doğrudan sahaya aktarılması ve üreticilerin güncel teknolojilerle buluşturulması açısından dikkat çekici bir örnek oldu. Programa; Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, çok sayıda akademisyen, öğrenci ve vatandaş katıldı.

Dijital Tarım Teknolojileri Üreticilerle Buluştu

Etkinlik boyunca yapılan sunumlar ve uygulamalı saha çalışmaları kapsamında; sensör tabanlı hayvan takip sistemleri, akıllı sera çözümleri, veri odaklı üretim yöntemleri, dijital hayvan sağlığı uygulamaları ve yapay zekâ destekli tarımsal analizler tanıtıldı. Özellikle hayvanların sağlık durumunun anlık izlenmesini sağlayan yerli rumen sensör bolusu teknolojisi, çiftçilerin yoğun ilgisini gördü.

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi öncülüğünde geliştirilen ve Atatürk Üniversitesi ile Erzurum Teknik Üniversitesinin paydaş olarak yer aldığı projede; hayvanların vücut sıcaklığı, hareket düzeyi, geviş getirme davranışları ve sağlık verilerinin anlık takip edilmesine imkân sağlayan sensör teknolojileri hakkında bilgi verildi. Projenin; hastalıkların erken tespiti, verim kayıplarının azaltılması ve sürdürülebilir hayvancılığın desteklenmesine katkı sunması hedefleniyor.

Köy halkına yönelik bilgilendirme toplantılarında ise dijital teknolojilerin yalnızca büyük işletmelere değil, küçük ölçekli üreticilere de önemli avantajlar sağladığı vurgulandı. Erken teşhis sistemlerinin ekonomik kayıpları azaltacağı, üretim verimliliğini artıracağı ve hayvan refahını güçlendireceği ifade edildi.

“Bilim Toplumla İç İçe Olmalı”

Programda konuşan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, üniversitelerin sadece bilgi üreten kurumlar olmadığını, aynı zamanda toplumsal sorunlara çözüm geliştiren yapılar olduğunu belirtti. Hacımüftüoğlu, “Bugün burada yalnızca bir etkinlik düzenlemiyoruz; bilimi üreticiyle, teknolojiyi sahayla ve üniversiteyi toplumla buluşturuyoruz. Tarım ve hayvancılıkta dijitalleşme artık bir seçenek değil, sürdürülebilir üretimin temel şartlarından biridir. Yapay zekâ destekli sistemler ve veri odaklı üretim modelleri sayesinde üreticiler daha kontrollü ve verimli bir üretim süreci yürütebilecek” dedi.

Yerli sensör teknolojilerinin Türkiye’nin tarım ve hayvancılık alanındaki dijital dönüşümüne önemli katkılar sağlayacağını vurgulayan Hacımüftüoğlu, bu tür projelerin yerli teknoloji kapasitesi açısından stratejik önem taşıdığını da ifade etti.

“Üniversiteler Kalkınmanın Temel Aktörlerinden Biri”

Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak ise bilimsel çalışmaların gerçek değerinin sahada ortaya çıktığını belirterek, üniversitelerin toplumsal kalkınmada aktif rol üstlenmesi gerektiğini söyledi. Çakmak, “Çiftçilerimizle aynı ortamda bulunmak, onların ihtiyaçlarını birebir dinlemek ve geliştirilen teknolojileri uygulamalı şekilde paylaşmak son derece önemli. Dijitalleşme, tarım ve hayvancılıkta büyük bir dönüşüm oluşturuyor. Üniversiteler olarak bu sürecin merkezinde yer almak temel sorumluluklarımızdan biridir” ifadelerini kullandı.

Gençlerin teknoloji atölyelerine gösterdiği ilgiden memnuniyet duyduğunu dile getiren Çakmak, bilimsel farkındalığın küçük yaşlardan itibaren geliştirilmesinin geleceğin üretim modelleri açısından büyük önem taşıdığını kaydetti.

Köy Halkından Yoğun Katılım

Etkinlik kapsamında köy sakinlerine yönelik aile ve sağlık temalı sohbet programları düzenlenirken, çocuklar için teknoloji atölyeleri gerçekleştirildi. Ayrıca Gezici Hayvan Hastanesi aracılığıyla mobil veterinerlik hizmeti verilerek bölgedeki hayvanların sağlık kontrolleri yapıldı.

Bilimsel bilgi ile toplumsal faydayı bir araya getiren program, köy halkının yoğun ilgisi ve memnuniyetiyle sona ererken; üniversitelerin kırsal kalkınmaya yönelik saha odaklı çalışmalarının önemini bir kez daha ortaya koydu.