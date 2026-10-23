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Kaynak: İHA

Ürdün'ün başkenti Amman'ın yaklaşık 145 kilometre güneyinde bulunan Karak iline bağlı Hmood kasabasında kanlı bir saldırı meydana geldi.

Bir kilisede devam eden cenaze töreni esnasında içeri giren silahlı kişilerin etrafa rastgele ateş açması sonucu ilk belirlemelere göre en az 7 kişi hayatını kaybetti.

"SALDIRGAN OTOMATİK TÜFEKLE DAKİKALARCA ATEŞ ETTİ"

Ürdün Devlet Televizyonu Al-Mamlaka'ya konuşan bir görgü tanığı, saldırganlardan birinin elinde AK-47 (Kalaşnikof) tipi otomatik tüfek bulunduğunu ve birkaç dakika boyunca durmaksızın ateş açtığını belirtti. Olay yerinde büyük panik yaşanırken, güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri hızla bölgeye sevk edildi.

HÜKÜMETTEN SORUŞTURMA AÇIKLAMASI

Dehşet verici saldırının ardından Ürdün Hükümet Sözcüsü Muhammad El Momani resmi sosyal medya hesabı (X) üzerinden bir açıklama yaptı.

Momani, güvenlik güçlerinin Karak kentinde yaşanan silahlı saldırı olayını tüm yönleriyle araştırdığını ve incelemelerin devam ettiğini ifade etti.