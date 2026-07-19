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Kaynak: AA

Ürdün Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, hava sahasına giren füzelerin tespit edildiği ve savunma sistemlerinin hızla devreye girdiği belirtildi.

3 FÜZE DÜŞÜRÜLDÜ, BİRİ ISSIZ ALANA DÜŞTÜ

Açıklamaya göre, İran’dan atılan 4 füzeden üçü havada imha edildi. Dördüncü füzenin ise yerleşim yerlerinden uzakta, ülkenin güneyinde bulunan ıssız bir bölgeye düştüğü bildirildi.

CAN KAYBI VE HASAR YOK

Olayda herhangi bir can kaybı, yaralanma veya maddi hasar meydana gelmediği kaydedildi. Ürdün Kraliyet İstihkam Birliği ekiplerinin, füzenin düştüğü bölgede güvenlik önlemleri aldığı ifade edildi.

HAVA SAHASI SIKI TAKİP ALTINDA

Ürdün ordusu, ülke hava sahasının en üst düzeyde takip edildiğini belirterek, ulusal güvenliği tehdit eden her türlü unsura karşı kararlılıkla müdahale edileceğini vurguladı.

Öte yandan, saldırı sırasında başkent Amman başta olmak üzere birçok bölgede sirenler çaldı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) ise 17 Temmuz’da yaptığı açıklamada, Ürdün’de İran’ın balistik füze ve insansız hava aracı saldırılarına karşı koyulduğu sırada 2 ABD askerinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Bölgedeki gelişmeler, Orta Doğu’da artan gerilimi bir kez daha gözler önüne serdi.