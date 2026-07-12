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Kaynak: AA

Ürdün Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, İran topraklarından ateşlenen 3 füzenin ülkenin farklı bölgelerine düştüğü bildirildi. Olayın sabaha karşı gerçekleştiği ve kısa süreli endişeye neden olduğu ifade edildi.

CAN KAYBI YOK, HASAR SINIRLI

Açıklamada, olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadığı vurgulandı. Füze düşüşleri sonucu yalnızca sınırlı düzeyde maddi hasar meydana geldiği belirtildi.

EKİPLER OLAY YERİNDE İNCELEME BAŞLATTI

Kraliyet İstihkam Birliklerine bağlı ekiplerin hızla bölgelere sevk edildiği aktarıldı. Güvenlik çemberine alınan alanlarda füze kalıntıları üzerinde teknik incelemelerin sürdüğü kaydedildi.

“EGEMENLİĞİMİZE TEHDİT KABUL EDİLEMEZ”

Ürdün yönetimi, ülke hava sahası ve topraklarının bölgesel çatışmalarda kullanılmasına izin verilmeyeceğini vurguladı. Açıklamada, egemenlik ve vatandaş güvenliğini tehdit eden her türlü girişime kararlılıkla karşılık verileceği ifade edildi.

ORDU ALARM DURUMUNDA

Ordunun tüm birliklerinin olası tehditlere karşı en üst düzey hazırlık seviyesinde olduğu belirtilirken, gelişmelerin yakından takip edildiği bildirildi.