Antalya’da oynanan hazırlık maçında Ürdün Milli Takımı ile Kosta Rika Milli Takımı karşı karşıya geldi. Mücadele 2-2’lik eşitlikle sona erdi.

İLK YARI GOLSÜZ GEÇTİ

Titanic Mardane Palace Spor Kompleksi’nde oynanan karşılaşmanın ilk yarısında iki takım da kontrollü bir oyun sergiledi. Taraflar net fırsatlar bulmakta zorlanırken ilk 45 dakika golsüz tamamlandı.

ÜRDÜN İKİ GOLLE ÖNE GEÇTİ

İkinci yarıya hızlı başlayan Ürdün, 51. dakikada Baha Faysal’ın penaltı golüyle öne geçti. 77. dakikada İbrahim Sabra’nın golüyle farkı ikiye çıkaran Ürdün, galibiyete oldukça yaklaştı.

KOSTA RİKA GERİ DÖNDÜ

Maçın son bölümünde oyuna ağırlığını koyan Kosta Rika, 85. dakikada kazandığı penaltıyı Josimar Alcocer ile gole çevirdi. Kalan dakikalarda baskısını sürdüren Orta Amerika temsilcisi, 90+2. dakikada Warren Madrigal’in golüyle eşitliği sağladı. Böylece mücadele 2-2’lik beraberlikle sona erdi.

PROGRAM BELLİ OLDU

Orta Doğu’daki gelişmeler nedeniyle Ürdün’ün başkenti Amman’dan Antalya’ya alınan hazırlık maçları kapsamında Ürdün, 31 Mart’ta Nijerya ile karşılaşacak. Kosta Rika ise aynı gün İran ile sahaya çıkacak.