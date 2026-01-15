Turkuaz basın kartı sahibi gazeteciler, İBB'ye bağlı ulaşım ağlarını ücretsiz bir şekilde kullanıyordu. Basın kartı, Marmaray'da geçmiyordu. Yıllardır basın mensuplarının talebi haline gelen Marmaray'da da ücretsiz ulaşım konusunda Abdulkadir Uraloğlu'dan 'mahcubuz' itirafı geldi.

Uraloğlu yakın zamanda Marmaray'ın da basın mensuplarına ücretsiz olacağını açıkları.

Konuyla alakalı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ile görüştüklerini söyleyen Bakan Uraloğlu, sorunun giderilmesi noktasında aşama kaydettiklerini ve yakın zamanda bunu çözüme kavuşturacaklarının sözünü verdi.

"MAHCUBİYETİMİZİ ORTADAN KALDIRACAĞIZ."

Bakan Uraloğlu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bu konuda ben gazeteci arkadaşlara karşı mahcubum. Bunu defaatle gündeme getirdiniz. Ben de epey ilgilendim. Şimdi tekrar ilgileniyorum. Burhanettin Duran hocamızla da konuştuk. Onların da yetkisinde olan bir konu. Biz öneriyi yaptık. O göreve geldiğinde de kendisine söyledim. Birkaç hafta önce de konuştuk. İnşallah onu halletme noktasında bir aşama kat ettik. O mahcubiyetimizi ortadan kaldıracağız."