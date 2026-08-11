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Kaynak: AA / DHA / İHA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kalkınma Yolu Projesi'ne ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Uraloğlu, projenin hayata geçirilmesiyle birlikte Hürmüz Boğazı üzerindeki yükün azalacağını ifade etti.

Bir televizyon programına katılan Uraloğlu, dünya gündeminde önemli bir yer tutan Hürmüz Boğazı'na ilişkin Kalkınma Yolu'nun sağlayacağı avantajları anlattı.

“MUTLAKA ALTERNATİF GÜZERGÂHLAR LAZIM”

Kalkınma Yolu'nun yalnızca kriz dönemlerinde değil, normal şartlarda da önemli bir alternatif oluşturacağını belirten Uraloğlu, ulaşım ve ticarette farklı güzergâhlara sahip olmanın önemine dikkat çekti.

Uraloğlu, “Biz bugün Kalkınma Yolu’nu bitirmiş olsaydık Hürmüz Boğazı dünyanın gündemine bu kadar oturmamış olurdu. Dolayısıyla bize ve dünyaya mutlaka alternatif güzergâhlar lazım” dedi.

HÜRMÜZ BOĞAZI’NA ALTERNATİF OLACAK

Kalkınma Yolu'nun tamamlanmasıyla bölgedeki yükün farklı bir güzergâha yönlendirilebileceğini belirten Uraloğlu, projenin stratejik önemine işaret etti.

Bakan Uraloğlu, açıklamasında, “Bırakın kriz zamanlarını, normal zamanda bile alternatif güzergâhlarınızın olması lazım. Bu anlamda biz Kalkınma Yolu’nu hayata geçirdiğimizde Hürmüz’deki yük azalmış olacaktır” ifadelerini kullandı.

Uraloğlu'nun açıklaması, Kalkınma Yolu Projesi'nin Türkiye açısından olduğu kadar bölgesel ve küresel ticaret açısından da taşıdığı stratejik önemi yeniden gündeme getirdi.