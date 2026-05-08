Ordu’da inşaat sektöründe faaliyet gösteren iş insanı A.Y., Ünye'nin Bayramca Mahallesi’nde yapımı devam eden kendisine ait inşaat alanında başından vurulmuş halde bulundu.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Ünye Devlet Hastanesi’ne kaldırılan A.Y.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Yaralının daha kapsamlı müdahale için Ordu’ya sevk edildiği bildirildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.