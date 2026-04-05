YENİÇAĞ - Ordu / Ali Yazan
Ordu’nun Ünye ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadına otomobil çarptı. Kaza, Çınarlık Mahallesi Akkuş Niksar Caddesi üzerinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, A.K. yönetimindeki otomobil, yolun karşısına geçmekte olan 55 yaşındaki Rüveyde T.’ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle kadın, aracın kaputu üzerinden yola savruldu.
Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından yaralı kadın, Ünye Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Büro Amirliği ekipleri, cadde üzerindeki trafik akışını kontrollü olarak sağladı. Kaza anı, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kadının yere savrulduğu ve çevredeki vatandaşların yardıma koştuğu anlar yer aldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.