

Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ



Ordu Valiliği bünyesinde, nüfusu 25 bini aşan ilçelerde sahipsiz sokak hayvanları için barınak ve doğal yaşam alanı oluşturulması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında Ünye İlçesinde Sahipsiz Sokak Hayvanları Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi ile Doğal Yaşam Alanı projesi yapım çalışmalarında son noktaya gelindi.

İlçe merkezine yaklaşık 10 kilometre mesafede, 5 bin 500 metrekarelik alan üzerine kurulan ve “Can Dostlar Mavi-Yeşil Doğal Yaşam Alanı” adı verilen modern tesiste, sahipsiz sokak hayvanları sağlıklı, güvenli ve doğal bir ortamda yaşamlarını sürdürecek.

Hali hazırda 5 bin 500 m² olan Sahipsiz Sokak Hayvanları Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi ile Doğal Yaşam Alanı, rezerv edilmiş olan 3 bin m2’lik alan ile birlikte 8 bin 500 m2 büyüklüğünde bir alana sahip olacak.

Ünye Sahipsiz Sokak Hayvanları Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi ile Doğal Yaşam Alanı içerisinde; depo, idari bina, 150 hayvan kapasiteli kedi evi, 20 adet anne-yavru köpek alanı ve köpeklerin serbestçe dolaşabileceği 12 ayrı bölüm bulunuyor. Köpekler için ayrılan bu 12 bölümlük alan toplam 3 bin 300 m² olup, buna ek olarak anne ve yavrular için özel alanlar da mevcut.

5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu çerçevesinde, tesiste yaklaşık 400 adet köpek barındırılabilmekte. Yavru ve cüsse ayrımına bağlı kapasite olarak 800 adete kadar çıkabilmekte. Tesiste sürdürülebilirlik esas alınmış olup, binaların ve alanın aydınlatması güneş enerjisi ile sağlanmakta, temizlik ihtiyaçları için ise yağmur suyu toplama sistemi kullanılmaktadır.

Mevcut alanda sağlıklı hayvanların bakım ve beslenmesi yapılacak olup, ilçe genelinde bulunan hasta ve yaralı hayvanlar ise Ordu Büyükşehir Belediyesi ile yapılan protokol kapsamında tedavi edilmek üzere Ordu’ya sevk edilecek.

Ünye’de yapılan tesisin kapsamlı ve modern bir tesis olduğunu belirten Vali Muammer Erol, Ordu’da örnek teşkil edecek modern tesisin yapımını sağlayan Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı’ya ve emeği geçenlere teşekkür etti.