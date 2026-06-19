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Kaynak: İHA

Ünye BİLSEM Görsel Sanatlar Öğretmeni Kıymet Bayçelebi öncülüğünde hazırlanan sergide, üstün yetenekli 26 öğrencinin yaklaşık 100 eseri yer aldı. Farklı tekniklerin bir araya geldiği çalışmalar, hem içerik hem de görsel çeşitlilik açısından dikkat çekti.

MANYETİK KUM İLK KEZ BU KADAR KAPSAMLI KULLANILDI

Serginin en dikkat çekici yönlerinden biri, Ünye’nin simgesi haline gelen manyetik kumun sanat eserlerinde aktif bir malzeme olarak kullanılması oldu. Tablolardan seramiklere, üç boyutlu çalışmalardan cam baskı vitraylara kadar birçok eserde manyetik kum yer aldı.

Görsel Sanatlar Öğretmeni Kıymet Bayçelebi, sürece ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Ünye BİLSEM öğrencileriyle iki gün süren bir sergi düzenledik. Farklı tekniklerle çok sayıda çalışma yaptık. Ünye’nin meşhur manyetik kumunu sanatla birleştirdik. Sulu boya, pastel, akrilik ve kuru boya gibi birçok tekniği kullandık. Ayrıca bakır tel üzerinde ilk kez üç boyutlu çalışmalar gerçekleştirdik.”

100’E YAKIN ESER ZİYARETÇİLERLE BULUŞTU

Sergide öğrencilerin bireysel ve kolektif çalışmalarının yer aldığını belirten Bayçelebi, toplamda geniş bir üretim sürecine imza atıldığını vurguladı:

“26 öğrencimizle bu sergiyi hazırladık. Her öğrencimizin birden fazla eseri var. 25 tuval çalışması, 60’tan fazla paspartu resim, 30 üç boyutlu obje ve cam baskı vitray çalışmalarıyla birlikte yaklaşık 100 eser sergilendi.”

“ÜSTÜN YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİMİZLE GURUR DUYUYORUZ”

Öğrencilerinin hem akademik hem de sanatsal açıdan özel yeteneklere sahip olduğunu belirten Bayçelebi, uzun ve emek dolu bir sürecin sonunda serginin ortaya çıktığını ifade etti:

“Bu çalışmalar yaklaşık bir yıllık emeğin ürünü. Öğrencilerimiz hem bilimsel hem sanatsal anlamda üstün yetenekli çocuklar. Hepsiyle gurur duyuyorum.”

Ünye BİLSEM’in sergisi, hem kullanılan özgün teknikler hem de manyetik kumun sanata dönüştürülmesiyle ziyaretçilerden tam not aldı.