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Kaynak: Haber Merkezi

Ordu / Hakan Yıldız / Yeniçağ



Ünye Belediyesi’nin düzenlediği 35. Uluslararası Kültür, Sanat ve Turizm Festivali kapsamında, iş insanı Şevki Yiğit’in katkılarıyla gerçekleştirilen 55 çocuğun toplu sünnet şöleni, Atatürk Parkı Sosyal Tesisleri’nde büyük bir coşku ile yapıldı.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da onlarca çocuğun yüzünü güldüren Şevki Yiğit, topluma verdiği değer ve gönül zenginliğiyle takdir topladı.

Festivalin en anlamlı etkinliklerinden biri olan bu şölen, aileler için unutulmaz bir hatıra, çocuklar için ise hayat boyu sürecek bir mutluluk kaynağı oldu.

Ünye’nin sosyal dayanışmasına ve kültürel mirasına katkı sağlayan bu örnek davranış, hemşehrilerimizin gönlünde derin bir iz bıraktı.

Çocuklarımızın sevincine ortak olan, her yıl bu güzel geleneği yaşatan iş insanı Şevki Yiğit’e teşekkürlerimizi sunuyoruz.