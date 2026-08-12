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Kaynak: Haber Merkezi



Ordu / Hanife Akça-Ali Yazan / Yeniçağ



Ordu'nun Ünye ilçesi Gölceğiz Mahallesi Kuyupınar mevkiinde, findık işçilerini taşıyan minibüsün kazaya karışarak devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı.

Kaza, iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana geldi. Çarpmanın etkisiyle minibüs yol kenarına devrildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazayı hafif yaralı olarak atlattığı belirtilen yaralılar, Ünye ve Fatsa Devlet Hastanelerine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.