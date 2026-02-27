Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ



Ünye’de sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran sağanak nedeniyle, Ünye-Akkuş-Niksar karayolunda meydana gelen heyelan nedeniyle yol trafiğe tamamen kapatıldı.

Edinilen bilgilere göre, Çatalpınar Mahallesi Ünye-Akkuş-Niksar karayolu yağışın tetiklediği heyelan sonrası karayolunun zemininde kaymalar yaşandı. Yolun bazı noktalarında yaklaşık bir metrelik çökme meydana gelirken, yolu tutan istinat duvarları da baskıya dayanamayarak yıkıldı.

Olayın ihbar edilmesi üzerine bölgeye emniyet ve karayolları ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemeler sonucunda yolun can ve mal güvenliği açısından büyük risk taşıdığı edilmesinin ardından güvenlik önlemleri kapsamında yol çift taraflı olarak ulaşıma kapatıldı.