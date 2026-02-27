Ordu’nun Ünye ilçesine bağlı Çatalpınar Mahallesi’nde Ali Dalgıç’a ait ahırda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çatı ve samanlık bölümünde başlayan alevler kısa sürede büyüdü.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ünye İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Ancak ahırda bulunan 27 büyükbaş hayvanın dumandan etkilenerek telef olduğu belirlendi.

Ali Dalgıç’ın kayınbiraderi İsmail Öztürk, hayvancılığın ailenin tek geçim kaynağı olduğunu belirterek büyük zarar yaşadıklarını söyledi.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.