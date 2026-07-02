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Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ



Ordu'nun Ünye İlçesi'nde 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla düzenlenen etkinlikler, geniş katılımla ve büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. Ünye İskelesi’nde düzenlenen programda hem deniz şehitleri anıldı hem de birbirinden renkli yarışmalarla bayram heyecanı yaşandı.

Program, deniz şehitleri anısına denize çelenk bırakılmasıyla başladı. Ardından kano, taka, yüzme, yağlı direk ve tekne yarışları düzenlenirken, vatandaşlar gün boyunca süren etkinliklere yoğun ilgi gösterdi. Renkli görüntülere sahne olan organizasyon, denizcilik kültürünün yaşatılmasına da katkı sundu.

Etkinliğe Belediye Başkan Vekili Orhan Gürel, Liman Başkanı Alper Satılmış, ilçe protokolü, sporcular ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yarışmalarda kıyasıya mücadele eden sporcular, izleyicilere heyecan dolu anlar yaşattı.

Program sonunda, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın, Türkiye'nin denizler üzerindeki egemenliğinin en önemli simgelerinden biri olduğuna dikkat çekilerek, aziz şehitler ve kahraman denizciler rahmet ve minnetle anıldı.

Etkinliklerin gerçekleştirilmesinde emeği bulunan tüm kurum ve kuruluşlara, organizasyona katkı sunan paydaşlara, sporculara ve katılım sağlayan vatandaşlara teşekkür edilirken, yarışmalarda dereceye giren sporcular da ödüllendirildi.

Yarışmalarda Dereceye Giren isimler şu şekilde;

Kano yarışmasında K1 kategorisinde, Ela Nur Kırca birinci, Damla Bayrak ikinci ve Tuba Esen Tunç üçüncü oldu.

K1 erkekler kategorisinde, Kemal Çivi birinci, Ömer Faruk Uysal İkinci ve Umut Elmas üçüncü oldu.

K2 Kızlar kategorisinde Zehra-Sevcan ikilisi birinci, Sena-Zeynep ikilisi ikinci ve Dilara-Nur ikilisi üçüncü oldu.

K2 Erkekler kategorisinde, Ömer-Umut ikilisi birinci, Menderes-Kerim ikilisi ikinci ve Kemal-Murat ikilisi üçüncü oldu.

Tekne Yarışında dereceye girenler;

Tekne yarışında Özcan Yıldız birinci, Murat Kadıoğlu ikinci oldu.

Yüzme yarışında ise İsa Ekiz birinci, Emre Arslan ikinci oldu.

Yüzme yarışında yarışan miniklerin tamamı madalya ile ödüllendirildi.

Yağlı Direk yarışının kazananı Yusuf Uysal oldu.