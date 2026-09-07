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Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ



Ordu'nun Ünye İlçe Belediyesi, kentin doğal ve sosyal dokusuna değer katan, estetik görünümü ön plana çıkaran projelerine bir yenisini daha ekledi. Gölevi Mahallesi sahil şeridinde hayata geçirilen proje, evliliğe ilk adımı atan çiftlere ve tüm sevenlere unutulmaz bir hatıra alanı sunuyor.

Karadeniz’in incisi Ünye, estetik ve görsel zenginliği merkezine alan yenilikçi adımlarla çehresini değiştirmeye devam ediyor. Ünye Belediyesi tarafından Gölevi Mahallesi’nde, Aquapark ile Gölevi Kafe & Restoran arasındaki sahil bandında yer alan ve denize doğru süzülen taş dolgu yürüyüş alanına anlamlı bir dokunuş yapıldı. Maviyle yeşilin kucaklaştığı bu eşsiz yürüyüş yoluna, özel tasarlanmış dev alyans ve ışıltılı kalp sembolleri yerleştirildi.

"GELİN YOLU" SANATSAL BİR SİMGEYE DÖNÜŞTÜ

"Gelin Yolu" olarak adlandırılan ve sahilin simgesel alanlarından biri haline gelen bu özel platform, şimdiden kentin en popüler duraklarından biri olmayı başardı. Özel kaideler üzerine titizlikle yerleştirilen alyans ve kalp figürleri, deniz manzarasının büyüleyici atmosferiyle birleşerek çiftlerin en mutlu anlarını ölümsüzleştirebilecekleri masalsı bir dekor sunuyor. Fotoğraf çektirmek ve bu anı ölümsüz kılmak isteyen nişanlı ve evli çiftler kadar, kent sakinleri ve ziyaretçiler de alana yoğun ilgi gösteriyor.

Görsel şöleniyle kentsel tasarıma estetik bir soluk getiren proje, aynı zamanda kentin sosyal hayatına da sıcak bir dinamizm kazandırdı.

BAŞKAN HÜSEYİN TAVLI: "ÜNYE’MİZİ HER DETAYIYLA GÜZELLEŞTİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Kentin her köşesinde estetik ve fonksiyonelliği bir arada sunan çalışmalara imza attıklarını belirten Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, projeyle ilgili yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

"Ünye’miz, tarihi ve doğal güzellikleriyle zaten Karadeniz’in en müstesna köşelerinden biri. Bizler de belediye olarak kentin bu eşsiz potansiyelini estetik dokunuşlarla taçlandırmayı kendimize görev biliyoruz. Gölevi sahilimizde oluşturduğumuz bu özel alanla hem hemşehrilerimize ve ziyaretçilerimize estetik bir görsel deneyim sunduk hem de hayatlarını birleştirme yolunda ilk adımı atan genç çiftlerimizin tatlı heyecanına ortak olduk. Kentimizin her noktasına estetik zenginlik katacak, yaşam kalitesini artıracak projeleri birer birer hayata geçirmeye kararlılıkla devam edeceğiz."

Maviliğin kıyısında yükselen bu zarif semboller, Ünye’de mutluluğa adım atan çiftlerin anılarına tanıklık etmeye ve kentin görsel hafızasında unutulmaz bir yer edinmeye devam edecek.