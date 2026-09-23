Unutulmaz başkana son veda: Özfatura dualarla uğurlandı

İki dönem başkanlık yaptı

Burhan Özfatura, 1984-1989 ve 1994-1999 yılları arasında iki dönem İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinde bulunmuştu. İlk döneminde Anavatan Partisi, ikinci döneminde ise Doğru Yol Partisi adayı olarak seçimlere katılmıştı. Burhan Özfatura, Adalet Partili Osman Kibar'ın ardından İzmir'de belediye başkanlığı görevini yürüten tek sağ görüşlü siyasetçiydi. Özfatura, başkanlık döneminde özellikle Büyük Kanal Projesi ve Bornova-Üçyol metro hattı gibi İzmir'in kemikleşen sorunlarına karşı projelerde ilerlemeler sağladı. 15 Aralık 1986 tarihinde Tansaş İzmir Büyükşehir Belediyesi İç ve Dış Ticaret A.Ş.'yi kurdu. 1996 yılında, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan Tansaş hisselerinin yüzde 32,98'i halka açıldı. Balçova'ya ve İzmir'e kazandırdığı Turkuvaz sahil alanı, İnciraltı'nda önemli bir kıyı düzenleme çalışmasının ilk adımıydı. Tam adı 'Ev Kazandırma Projesi' olan Evka toplu konut projeleri Özfatura döneminde başlatıldı. Bu kapsamda 7 adet Evka inşa edilmiş olup bunların 3 tanesi Çiğli'de (2-5-6) 2 tanesi Bornova'da (3-4) ve birer tanesi de Gaziemir (7) ve Buca'da (1) bulunur.