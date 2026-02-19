Yeniçağ Gazetesi
19 Şubat 2026 Perşembe
İstanbul 10°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Astroloji Unutulan 36 Türk burcu: Doğum günün kaderini nasıl şekillendiriyor?

Unutulan 36 Türk burcu: Doğum günün kaderini nasıl şekillendiriyor?

Modern astroloji popülerliğini sürdürürken, Türklerin kadim zamanlardan miras bıraktığı 36 burçlu takvim sistemi gündemde. Atalarımız gökyüzünü, mevsimleri ve insan doğasını gözlemleyerek bugünkü burç anlayışından daha ayrıntılı bir karakter haritası oluşturmuştu. İşte doğum tarihine göre kişiliğin.

Hande Karacan Derleyen: Hande Karacan
Haberi Paylaş
Unutulan 36 Türk burcu: Doğum günün kaderini nasıl şekillendiriyor? - Resim: 1

İşte doğduğunuz tarihe göre sizi anlatan kadim Türk burçları:

KIŞ BURÇLARI: Sarsılmaz Gücün Temsilcileri

Tutar (22 Aralık - 1 Ocak): “Yakalayan” anlamına gelir. Güçlü iradesi, kararlılığı ve cesaretiyle öne çıkar.

Beçel (2 - 12 Ocak): Adalet duygusu yüksek. Güvenilir ve prensip sahibi.

Pırsıuay (13 - 20 Ocak): Analitik düşünür, mantığını her şeyin önünde tutar.

Balauz (21 Ocak - 1 Şubat): Üstün zekâ ve ifade gücüyle dikkat çeker.

Cantay (2 - 10 Şubat): Titiz, detaylara hâkim, mükemmeliyetçi.

Ergür (11 - 18 Şubat): Vizyon sahibi; geleceği öngörebilen lider ruh taşır.

Sönegey (18 - 29 Şubat): Duygusal derinliği ve sanatsal yönü güçlü.

Cannan (1 - 9 Mart): Merhametli, idealist ve koruyucu.

Şatık (10 - 20 Mart): Özgürlüğüne düşkün, yenilik arayışı hiç bitmez.

1 11
Unutulan 36 Türk burcu: Doğum günün kaderini nasıl şekillendiriyor? - Resim: 2

BAHAR BURÇLARI: Yeniden Doğuşun Enerjisi

Toruk (21 - 31 Mart): Gururlu ve doğal bir yönetici.

Hımmıy (1 - 10 Nisan): Pozitif, romantik ve umut dolu.

Huttus (11 - 20 Nisan): Dürüstlük onun temel prensibi.

Hunta (21 - 30 Nisan): Yaratıcı; zorluklar karşısında çözüm üretir.

Çolpancı (1 - 10 Mayıs): Sadık ve güvenilir bir dost.

Kölköl (11 - 21 Mayıs): Enerjik ve öğrenmeye aç.

Çamay (22 - 31 Mayıs): İkna kabiliyeti yüksek, üretken bir zihne sahip.

Küylü (1 - 10 Haziran): Planlı hareket eder, stratejik düşünür.

Kuşmuş (11 - 21 Haziran): Meraklı, sorgulayıcı ve dikkatli bir yapıya sahip.

2 11
Unutulan 36 Türk burcu: Doğum günün kaderini nasıl şekillendiriyor? - Resim: 3

YAZ BURÇLARI: Bozkırın Ateşi

Sezgek (22 - 30 Haziran): Güçlü sezgileriyle insanları kolayca analiz eder.

Kuşdüger (1 - 11 Temmuz): Hassas ve yardımsever.

Gondaray (12 - 22 Temmuz): Geçmişine bağlı, hafızası kuvvetli.

Ötgür (23 - 31 Temmuz): Enerjik ve başarı odaklı.

Küsümmü (1 - 12 Ağustos): Maceracı ruhu ve keşif arzusu yüksek.

Künlü (13 - 23 Ağustos): Sert görünse de duygusal bir kalbe sahip.

Sınçıma (24 Ağustos - 1 Eylül): Disiplinli, düzenli ve edebiyata yatkın.

Atçak (2 - 13 Eylül): Sorumluluk sahibi ve geleneklerine bağlı.

Kıllı (14 - 23 Eylül): Otoriter, zeki ve etkileyici bir konuşmacı.

3 11
Unutulan 36 Türk burcu: Doğum günün kaderini nasıl şekillendiriyor? - Resim: 4

GÜZ BURÇLARI: Bilgeliğin Mevsimi

Canakkı (24 Eylül - 3 Ekim): Dengeli, nazik ve uzlaştırıcı.

4 11
Unutulan 36 Türk burcu: Doğum günün kaderini nasıl şekillendiriyor? - Resim: 5

Ban (4 - 12 Ekim): İnsan sevgisiyle dolu, hayat dolu bir karakter.

5 11
Unutulan 36 Türk burcu: Doğum günün kaderini nasıl şekillendiriyor? - Resim: 6

Cemiş (13 - 23 Ekim): Sezgileri güçlü, felsefi bakış açısına sahip.

6 11
Unutulan 36 Türk burcu: Doğum günün kaderini nasıl şekillendiriyor? - Resim: 7

Batık (24 Ekim - 1 Kasım): Cesur ve kriz anlarında lider.

7 11
Unutulan 36 Türk burcu: Doğum günün kaderini nasıl şekillendiriyor? - Resim: 8

Hırtlı (2 - 12 Kasım): Mücadeleci ve aktif bir yapıya sahip.

8 11
Unutulan 36 Türk burcu: Doğum günün kaderini nasıl şekillendiriyor? - Resim: 9

Tutamış (13 - 22 Kasım): Tutkulu ve fedakâr.

9 11
Unutulan 36 Türk burcu: Doğum günün kaderini nasıl şekillendiriyor? - Resim: 10

Uslu (23 Kasım - 2 Aralık): Bilgiye değer verir, dengeli kararlar alır.

10 11
Unutulan 36 Türk burcu: Doğum günün kaderini nasıl şekillendiriyor? - Resim: 11

Kutas (3 - 12 Aralık): Gizemli ve çok yönlü.

Tusanak (13 - 21 Aralık): Güçlü, koruyucu ve güven veren bir karakter taşır.

11 11
Kaynak: Haber Merkezi
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro