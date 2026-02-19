Unutulan 36 Türk burcu: Doğum günün kaderini nasıl şekillendiriyor?

İşte doğduğunuz tarihe göre sizi anlatan kadim Türk burçları:
KIŞ BURÇLARI: Sarsılmaz Gücün Temsilcileri
Tutar (22 Aralık - 1 Ocak): “Yakalayan” anlamına gelir. Güçlü iradesi, kararlılığı ve cesaretiyle öne çıkar.
Beçel (2 - 12 Ocak): Adalet duygusu yüksek. Güvenilir ve prensip sahibi.
Pırsıuay (13 - 20 Ocak): Analitik düşünür, mantığını her şeyin önünde tutar.
Balauz (21 Ocak - 1 Şubat): Üstün zekâ ve ifade gücüyle dikkat çeker.
Cantay (2 - 10 Şubat): Titiz, detaylara hâkim, mükemmeliyetçi.
Ergür (11 - 18 Şubat): Vizyon sahibi; geleceği öngörebilen lider ruh taşır.
Sönegey (18 - 29 Şubat): Duygusal derinliği ve sanatsal yönü güçlü.
Cannan (1 - 9 Mart): Merhametli, idealist ve koruyucu.
Şatık (10 - 20 Mart): Özgürlüğüne düşkün, yenilik arayışı hiç bitmez.