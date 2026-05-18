Unutkanlığın sebebi bu vitamin olabilir: Tek porsiyonu yetiyor
Sürekli yorgun hissediyor, odaklanmakta zorlanıyor ve sık sık unutkanlık yaşıyorsanız bunun nedeni fark edilmeyen bir B12 vitamini eksikliği olabilir.
B12 vitamini, insan bedeninin kendi başına üretemediği temel vitaminlerden biridir. Bu nedenle düzenli olarak besinlerden ya da gerektiğinde takviyelerden alınması gerekir. Sinir sisteminin sağlıklı çalışması, enerji üretimi ve kırmızı kan hücrelerinin oluşumu için kritik öneme sahiptir.
Beslenme uzmanları ve bilimsel araştırmalar, B12 bakımından en zengin kaynakların çoğunlukla hayvansal gıdalar olduğunu ortaya koyuyor. Özellikle sakatat grubu, içerdiği yoğun B12 miktarıyla diğer besinlerin önüne geçiyor.
B12’NİN EN GÜÇLÜ KAYNAĞI: KARACİĞER
Araştırmalara göre dana ve kuzu karaciğeri, doğadaki en yoğun B12 kaynaklarının başında geliyor. Uzmanlar, pişmiş dana karaciğerinin tek porsiyonunun bile günlük B12 ihtiyacının çok üzerinde değer sağlayabildiğini belirtiyor.
Karaciğer dışında istiridye, midye, somon, uskumru ve ton balığı gibi deniz ürünleri de yüksek B12 içeriğiyle dikkat çekiyor. Düzenli tüketildiğinde bu besinler, vücudun B12 depolarını desteklemeye yardımcı oluyor.
Sakatat veya deniz ürünü tüketmeyi tercih etmeyenler için de alternatifler mevcut. Kırmızı et, tavuk, hindi, yumurta, süt, yoğurt ve peynir gibi hayvansal ürünler düzenli tüketildiğinde B12 ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlayabiliyor.
12 EKSİKLİĞİ SESSİZCE İLERLEYEBİLİR
B12 seviyesinin düşmesi başlangıçta hafif belirtilerle ortaya çıkabilir. Ancak uzun süre fark edilmediğinde daha ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir.
En yaygın belirtiler arasında sürekli halsizlik, enerji düşüklüğü, dikkat eksikliği, unutkanlık, sabah yorgunluğu ve el-ayaklarda uyuşma hissi bulunuyor.
Uzmanlar, uzun süre devam eden B12 eksikliğinin sinir sistemi üzerinde kalıcı hasarlara, kansızlığa ve psikolojik sorunlara yol açabileceği konusunda uyarıyor. Özellikle vegan ve vejetaryen beslenen bireylerin, düzenli olarak B12 seviyelerini kontrol ettirmesi büyük önem taşıyor.