Hızla değişen yaşam koşulları ve artan stres faktörleri, günümüzde unutkanlığı bir pandemi haline getirdi. Ancak tıp dünyası, doğanın derinliklerinde saklı kalan üç temel bitkinin beyin fonksiyonlarını optimize ettiğini bilimsel verilerle kanıtladı.

Biberiye, Ginkgo Biloba ve Zerdeçal, sinir sistemi üzerindeki onarıcı etkileriyle "hafıza koruyucular" olarak tescil edildi.

BİBERİYE: KOKUSU BİLE YETİYOR

Northumbria Üniversitesi'nden Dr. Mark Moss, yaptığı klinik çalışmalarda biberiye aromasının bile kısa süreli hafızayı %75 oranında artırdığını saptadı.

Moss, bitkinin içeriğindeki sineol bileşeninin kandaki miktarının artmasıyla, bilişsel performansın doğrudan doğruya yükseldiğini ifade etti.

Araştırma sonuçları, biberiyenin beyindeki asetilkolin miktarını koruyarak yaşa bağlı hafıza kayıplarını yavaşlattığını gösterdi.

GİNKGO BİLOBA: BEYNE GİDEN OKSİJEN YOLU

California Üniversitesi nöroloji uzmanlarından Dr. Steven DeKosky, Ginkgo Biloba bitkisinin serebral kan akışını hızlandırarak beyin dokusuna daha fazla oksijen gitmesini sağladığını belirtti. Özellikle kılcal damar dolaşımını düzenleyen bu bitkinin, Alzheimer riskini minimize ettiğini ve odaklanma süresini uzattığını vurguladı.

Dr. DeKosky, bitkisel özlerin düzenli kullanımının bilişsel hızı belirgin şekilde iyileştirdiğini dile getirdi.

ZERDEÇAL: ENFLAMASYONLA SAVAŞAN SARI MUCİZE

Stanford Üniversitesi'nde görevli olan Dr. Gary Small, zerdeçalın içinde bulunan kurkumin maddesinin beyindeki amiloid plaklarını temizlediğini keşfetti.

Dr. Small, Hindistan gibi zerdeçal tüketiminin yoğun olduğu toplumlarda Alzheimer vakalarının batıya oranla çok daha düşük seyrettiğine dikkat çekti.

Uzman, kurkuminin güçlü antioksidan etkisi sayesinde beyin hücrelerindeki iltihaplanmayı durdurarak hafızayı koruma altına aldığını aktardı.