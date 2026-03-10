Unutkanlığa son: Hatırlamak istiyorsanız bunu yapın

İngiltere’deki University of Surrey araştırmacıları tarafından yürütülen çalışma, son derece basit bir alışkanlığın hatırlama başarısını ciddi şekilde artırabileceğini ortaya koydu. Araştırmanın sonuçlarına göre, yalnızca gözlerinizi kapatmak bile hafızanızın daha etkili çalışmasına yardımcı olabilir. Üstelik bu yöntemi uygulamak için herhangi bir araç, teknik ya da özel bir hazırlık gerekmiyor.