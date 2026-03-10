Yeniçağ Gazetesi
10 Mart 2026 Salı
İstanbul
Unutkanlığa son: Hatırlamak istiyorsanız bunu yapın

Hafızanızı birkaç saniye içinde daha güçlü hale getirebileceğinizi söylesek ne düşünürdünüz? Bilim dünyasından gelen yeni bir araştırma, unutkanlıktan şikâyet eden ya da bilgileri aklında tutmakta zorlanan kişiler için oldukça dikkat çekici bir yöntemi gündeme taşıdı.

Cansu İşcan
İngiltere’deki University of Surrey araştırmacıları tarafından yürütülen çalışma, son derece basit bir alışkanlığın hatırlama başarısını ciddi şekilde artırabileceğini ortaya koydu. Araştırmanın sonuçlarına göre, yalnızca gözlerinizi kapatmak bile hafızanızın daha etkili çalışmasına yardımcı olabilir. Üstelik bu yöntemi uygulamak için herhangi bir araç, teknik ya da özel bir hazırlık gerekmiyor.

Bilim insanları, bir olayı veya bilgiyi hatırlamaya çalışırken gözleri kapatmanın, çevredeki dikkat dağıtıcı unsurları azalttığını ve zihnin olayın ayrıntılarına daha iyi odaklanmasını sağladığını belirtiyor.

Çalışma kapsamında 178 gönüllüyle bir deney gerçekleştirildi. Katılımcılara önce sahte bir suç sahnesini anlatan kısa bir video izletildi. Daha sonra katılımcılara, izledikleri olayla ilgili sorular yöneltildi.

Bu sorgulama sırasında bazı katılımcılardan gözlerini kapatmaları istendi; bazıları ise gözleri açık şekilde soruları yanıtladı. Ayrıca bazı görüşmelerde katılımcılarla daha sıcak ve samimi bir iletişim kurulmasına özen gösterildi.

Deneyin sonuçları oldukça dikkat çekiciydi. Gözleri kapalı şekilde ve görüşmeciyle iyi bir iletişim kurarak soruları yanıtlayan kişiler, soruların yaklaşık yüzde 75’ine doğru cevap verdi. Buna karşılık gözleri açık olan ve görüşmeciyle güçlü bir iletişim kurmayan grupta doğru cevap oranı yalnızca yüzde 41’de kaldı.

Araştırmacılara göre gözleri kapatmak, zihnin dış uyaranlarla daha az meşgul olmasını sağlıyor ve kişinin yaşanan olayı zihninde daha net canlandırmasına yardımcı oluyor.

Bu basit yöntem yalnızca suç soruşturmalarında değil; ders çalışırken, toplantılarda ya da günlük hayatta önemli ayrıntıları hatırlamaya çalışırken de işe yarayabilir.

Kaynak: Haber Merkezi
Yeniçağ Gazetesi
