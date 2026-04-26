Birleşmiş Milletler Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), mali kriz nedeniyle işgal altındaki Batı Şeria’daki okullarında haftalık eğitim süresini 5 günden 4 güne düşürdü.

Ajans tarafından yapılan açıklamada, kararın 2025-2026 eğitim yılı sonuna kadar geçerli olacağı ve UNRWA’nın faaliyet gösterdiği beş bölgeyi kapsayan tasarruf tedbirleri kapsamında alındığı belirtildi. Bu adımın, Filistinli mültecilere sunulan temel hizmetlerin sürdürülebilmesi amacıyla atıldığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca personel çalışma sürelerinin yüzde 20 oranında azaltıldığı ve bu uygulamanın eğitim sektörünü de kapsadığı aktarıldı. Alınan tedbirlerin geçici olduğu vurgulanırken, hayati hizmetlerde aksama yaşanmaması için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

MALİ KRİZ DERİNLEŞİYOR

BM üyesi ülkelerin gönüllü katkılarıyla finanse edilen UNRWA, 1950’den bu yana Filistinli mültecilere gıda, sağlık, eğitim ve barınma gibi temel insani yardımlar sağlıyor. Ajans, yaklaşık 5,9 milyon Filistinli mülteciye destek veriyor.

Son dönemde yaşanan gelişmeler ve bazı bağışçı ülkelerin finansal desteği askıya alması, UNRWA’yı ciddi bir mali darboğaza sürükledi. Bu durum, ajansın faaliyetlerini sürdürmesini zorlaştırıyor.

İSRAİL İLE GERİLİM VE KISITLAMALAR

İsrail Meclisi, Ekim 2024’te bazı UNRWA çalışanlarının 7 Ekim 2023 olaylarına karıştığı iddiasıyla ajansın İsrail ve işgal altındaki Doğu Kudüs’teki faaliyetlerini yasaklamıştı.

İsrail güçleri ayrıca 20 Ocak’ta UNRWA’nın Doğu Kudüs’teki genel merkezine baskın düzenleyerek yerleşkeye el koymuş ve tesisleri yıkmıştı.

Uzmanlar, UNRWA’nın faaliyetlerinin aksamasının Filistin topraklarında yaşayan milyonlarca mülteciyi doğrudan etkileyeceğine dikkat çekiyor.