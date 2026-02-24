Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasının tanık ifadelerinde 'Cio' lakabıyla bahsettiği torbacının Gürkan Kahramanoğlu olduğunu belirledi. Operasyonlar öncesi yurtdışına kaçan şüpheli için kırmızı bülten talebinde bulunuldu.

Özellikle firari iş adamı Kasım Garipoğlu'nun Yeniköy'deki yalısında verdiği partilerin hemen hemen hepsinde bulunan "CİO" lakaplı kişinin partiye katılanlara uyuşturucu temin ettiği ortaya çıkmıştı.

Sabah'ın haberine göre, Savcılık, "CİO" lakaplı kişinin kimliğini belirledi. Gürkan Kahramanoğlu isimli "CİO" lakaplı şüpheli hakkında kırmızı bültenle yakalama kararı çıkarılması için Adalet Bakanlığı'na yazı yazıldı. "CİO" lakaplı torbacı Kahramanoğlu'nun uyuşturucu operasyonları başlamadan yurt dışına çıktığı tespit edildi.

TEDARİKÇİLERDEN BİRİ "CİO"YDU

Partilere, 'Cio' ve 'Saço' lakaplı şahısların uyuşturucu madde tedarikçileri olduklarını, bu şahısların maddeler getirdiklerini bildiğini itiraf eden Kasım Garipoğlu'nun 10 yıl boyunca şoförlüğünü yapan Ahmet Akçay, "Partilere Kasım Garipoğlu kardeşi Fatih Garipoğlu, Burak Ateş, Şeyma Subaşı, Şevval Şahin, Defne Samyeli ve kızı Derin Talu gibi isimler katılıyordu. Bunun haricinde Kasım Garipoğlu'na ait yatta da partiler verilirdi. Yatta yapılan partilere uyuşturucu temini yapılırdı. Yıllardır aynı ekiple çalıştığı için Kasım Bey'le aralarından güven ilişkisi vardı" demişti.

'YANINDA HEP ÇANTA TAŞIRDI'

Akçay'ın yanı sıra barmenliğini yapan Atilla Aydın da ifadesinde "CİO"nun yanında hep çanta taşıdığını gelen konuklara uyuşturucuyu verdiğini ve ödemeleri konukların yapmadığını anlatmıştı.

Not: Görseldeki Gürkan Kahramanoğlu