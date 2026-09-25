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Sosyal medyada ünlülerin kuyumcusu olarak bilinen Ersan Diamond'ın sahibi Ersan Gülmez, çalışanlarıyla yaşadığı tartışma sonrası karakolluk oldu.

T.U., R.A. ve Y.S. isimli üç çalışan, dün sabah şirkette gerçekleştirilen toplantı sırasında Gülmez ile kavga ettiklerini iddia etti.

NTV'nin haberine göre Gülmez, çalışanlarına yönelik küfür ve sinkaflı ifadeler kullanarak tehdit ve hakarette bulundu. Yaşananların ardından üç çalışan karakola giderek Gülmez'den şikayetçi oldu.

GÜLMEZ DE ŞİKAYETÇİ OLDU

Tehdit ve hakaret iddiaları üzerine inceleme başlatılırken Ersan Gülmez'in de ifadesine başvuruldu. Gülmez ise T.K. isimli çalışanın kendisine tehdit ve hakaretlerde bulunduğunu öne sürerek bu kişiden şikayetçi olduğunu belirtti. Gülmez, diğer çalışanlar hakkında ise herhangi bir şikayetinin bulunmadığını ifade etti.

GEÇEN YILKİ SORUŞTURMADA DA ADI GEÇMİŞTİ

Ersan Gülmez'in adı, geçen yıl liderliğini Selahattin Yılmaz'ın yaptığı iddia edilen silahlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada da gündeme gelmişti. Beş ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Gülmez, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.