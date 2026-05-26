Ünlülerin estetikçisine büyük şok: On binlerce lirasını aldılar

26 Mayıs 2026 Salı
Ünlülerin estetikçisi olarak bilinen Ayşe Yıldız gelen bir telefon aramasıyla tuzağın içerisine çekildi. On binlerce lirasını dolandırıcıların hesabına gönderen Yıldız, gerçeği anladığında soluğu adliyede aldı. Yakalanan dolandırıcılar Yıldız'ın parasını geri verirken mahkemece serbest bırakıldılar.

Dolandırıcıların son kurbanı ünlülerin estetikçisi olarak bilinen Ayşe Yıldız oldu. Bir kişi Yıldız'ı arayıp kendisini avukat olarak tanıttı. Ardından elindeki dava dosyasının kapanması için uzlaşma bedeli olarak para istedi. Yıldız, toplam 130 bin TL'sini kaptırınca soluğu savcılıkta aldı.

Kendisini avukat olarak tanıtan bir kişi, 15 Mayıs günü Ayşe Yıldız'ı aradı, hakkında dava dosyası bulunduğunu söyledi. Şüpheli kişi 49 bin TL uzlaşma bedelini ödemesi halinde dosyanın kapanacağını söyledi. Ayşe Yıldız telefondaki şahısa güvenerek parayı gönderdi, bir süre sonra şahıs yeniden arayarak hakkında aynı türden bir dava daha olduğunu Yıldız'a iletti. Estetikçi Yıldız, şahsın verdiği hesap adresine yeniden 49 bin TL yolladı.

Şüpheli bu sefer de Yıldız'ın hesabına güvenlik gereği bloke koyması gerektiğini söyledi. Ayşe Yıldız mobil hesabına girerek şahsın yönlendirdiği işlemlerin ardından hesabından 32 bin TL daha para çekildi. Dolandırıldığını anlayan Yıldız, soluğu savcılıkta aldı ve şikayetçi oldu.

İKİ KİŞİ YAKALANDI

Sabah'ın haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı şahıslara yönelik düzenlediği operasyonda 2 kişiyi kısa sürede yakaladı.

PARASINI GERİ VERDİLER, SERBEST BIRAKILDILAR

Ali B., ve Ceylan D., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, Ayşe Yıldız'ın zararını karşıladı. Şahıslar adli kontrol kararıyla nöbetçi mahkeme tarafından serbest bırakıldı.


Kaynak: Diğer
