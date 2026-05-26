Ünlülerin estetikçisine büyük şok: On binlerce lirasını aldılar

Kendisini avukat olarak tanıtan bir kişi, 15 Mayıs günü Ayşe Yıldız'ı aradı, hakkında dava dosyası bulunduğunu söyledi. Şüpheli kişi 49 bin TL uzlaşma bedelini ödemesi halinde dosyanın kapanacağını söyledi. Ayşe Yıldız telefondaki şahısa güvenerek parayı gönderdi, bir süre sonra şahıs yeniden arayarak hakkında aynı türden bir dava daha olduğunu Yıldız'a iletti. Estetikçi Yıldız, şahsın verdiği hesap adresine yeniden 49 bin TL yolladı.